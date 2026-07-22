Nogometaši Varaždina u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige igraju protiv češkog Jabloneca. Prvi susret igra se u baroknom gradu, a uzvrat na sjeveru Češke
Šafarić: Jablonec je sve samo ne lagan protivnik. Zelenika? Svaki igrač kod nas zna na čemu je
Nogometaše Varaždina čeka prvi susret 2. pretkola Konferencijske lige protiv češkog Jabloneca. Susret je najavio trener Varaždina Nikola Šafarić. Varaždinski strateg vrlo je oprezan u svojoj najavama.
- Čeka nas jedna zahtjevna utakmica. Jako dobar protivnik. Nisu slučajno tu jer imaju kvalitetu. Šanse su 50/50 i jedna pogreška će odlučivati. Sastaju se dvije podjednake ekipe i moramo biti maksimalno fokusirani i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje - rekao je Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina. Prošle sezone Varaždinci su zapeli u 2. pretkolu Konferencijske lige. Protivnik je tada bila portugalska Santa Clara.
- Santa Clara je možda bila i razvikana. Po nekim stvarima je Jablonec je ispred Santa Clare. Čeka nas sve samo ne lagan protivnik. Svaka pobjeda je dobrodošla. Moramo odraditi dobru utakmici i težiti tome da ne primimo pogodak - ističe Šafarić.
Češke kolege zanimalo hoće li u Varaždinu biti paklena atmosfera.
- Teško, no očekujemo oko 4000 do 5000 gledatelja - istaknuo je Šafarić koji ima definiran sastav za Jablonec. Ozlijeđen je samo Sikošek. U početnom sastavu neće biti sigurno dosadašnjeg kapetana Olivera Zelenike. Šafarić je istaknuo da je Zelenika izrazio želju da bi htio otići. Varaždinski strateg rekao je da čeka neke ponude.
- Nema još ništa konkretno i onda smo dogovorili da nemamo problema da se Zelenika proda, ali onda Silić postaje prvi vratar. Ako Zelenika ne nađe ništa i produži ugovor onda ćemo opet razmišljati o tome da stane na gol - istaknuo je Šafarić za Sportklub.
S druge strane pisali smo da Zelenika seli na klupu zato što ne želi potpisati novi ugovor.
- Sve što sam rekao stoji. Ne znam zašto se neke stvari nakon mjesec dana prezentirane u javnost. Ovo nije nova situacija. Svaki igrač zna točno na čemu je i mi smo iskreni - istaknuo je Šafarić. Kapetansku vrpcu preuzet će Roberto Punčec.
- Jako se radujemo. Igramo protiv jako dobre ekipe. Ofenzivno vole loptu. Spremni smo i uz pomoć naših navijača želimo dobar rezultat - dodao je Punčec. Iz redova Jabloneca susret su najavili trener Luboš Kozel te srpski branič ujedno i kapetan Nemanja Tekijaški.
- Znamo što nas čeka. Uvijek to bitka kad se igra protiv balkanskih ekipa. To su tvrde utakmice i često smo se tukli. Navikli smo na to - dodaje Tekijaški.
Trener Kozel ističe da su dobro snimili Varaždince i da su spremni.
- Imali smo dovoljno vremena. Dugo su zajedno, iskusan su tim. Imaju vrlo dobar kontranapad i tu trebamo posebno pripaziti. Također vrlo su opasni u prekidu - zaključio je Kozel.
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