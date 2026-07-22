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Šafarić: Jablonec je sve samo ne lagan protivnik. Zelenika? Svaki igrač kod nas zna na čemu je

Piše Ivan Tomašković,
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Šafarić: Jablonec je sve samo ne lagan protivnik. Zelenika? Svaki igrač kod nas zna na čemu je
Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Nogometaši Varaždina u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige igraju protiv češkog Jabloneca. Prvi susret igra se u baroknom gradu, a uzvrat na sjeveru Češke

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Nogometaše Varaždina čeka prvi susret 2. pretkola Konferencijske lige protiv češkog Jabloneca. Susret je najavio trener Varaždina Nikola Šafarić. Varaždinski strateg vrlo je oprezan u svojoj najavama.

- Čeka nas jedna zahtjevna utakmica. Jako dobar protivnik. Nisu slučajno tu jer imaju kvalitetu. Šanse su 50/50 i jedna pogreška će odlučivati. Sastaju se dvije podjednake ekipe i moramo biti maksimalno fokusirani i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje - rekao je Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina. Prošle sezone Varaždinci su zapeli u 2. pretkolu Konferencijske lige. Protivnik je tada bila portugalska Santa Clara.

- Santa Clara je možda bila i razvikana. Po nekim stvarima je Jablonec je ispred Santa Clare. Čeka nas sve samo ne lagan protivnik. Svaka pobjeda je dobrodošla. Moramo odraditi dobru utakmici i težiti tome da ne primimo pogodak - ističe Šafarić.

Češke kolege zanimalo hoće li u Varaždinu biti paklena atmosfera.

- Teško, no očekujemo oko 4000 do 5000 gledatelja - istaknuo je Šafarić koji ima definiran sastav za Jablonec. Ozlijeđen je samo Sikošek. U početnom sastavu neće biti sigurno dosadašnjeg kapetana Olivera Zelenike. Šafarić je istaknuo da je Zelenika izrazio želju da bi htio otići. Varaždinski strateg rekao je da čeka neke ponude.

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- Nema još ništa konkretno i onda smo dogovorili da nemamo problema da se Zelenika proda, ali onda Silić postaje prvi vratar. Ako Zelenika ne nađe ništa i produži ugovor onda ćemo opet razmišljati o tome da stane na gol - istaknuo je Šafarić za Sportklub

S druge strane pisali smo da Zelenika seli na klupu zato što ne želi potpisati novi ugovor. 

- Sve što sam rekao stoji. Ne znam zašto se neke stvari nakon mjesec dana prezentirane u javnost. Ovo nije nova situacija. Svaki igrač zna točno na čemu je i mi smo iskreni - istaknuo je Šafarić. Kapetansku vrpcu preuzet će Roberto Punčec.

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- Jako se radujemo. Igramo protiv jako dobre ekipe. Ofenzivno vole loptu. Spremni smo i uz pomoć naših navijača želimo dobar rezultat - dodao je Punčec. Iz redova Jabloneca susret su najavili trener Luboš Kozel te srpski branič ujedno i kapetan Nemanja Tekijaški

- Znamo što nas čeka. Uvijek to bitka kad se igra protiv balkanskih ekipa. To su tvrde utakmice i često smo se tukli. Navikli smo na to - dodaje Tekijaški. 

Trener Kozel ističe da su dobro snimili Varaždince i da su spremni. 

- Imali smo dovoljno vremena. Dugo su zajedno, iskusan su tim. Imaju vrlo dobar kontranapad i tu trebamo posebno pripaziti. Također vrlo su opasni u prekidu - zaključio je Kozel. 

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