Šafarić: Lijepo stanje na tablici, Gregurina: Malo teže razdoblje

Nogometaši Varaždina ostvarili su pobjedu u 29. kolu HNL-a, pred svojim su navijačima s 2-1 (1-1) bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin je poveo golom Iurija Tavaresa u 12. minuti, dok je izjednačio Ljuban Crepulja pogodivši direktno iz kornera u 39. minuti. Gol odluke dao je Ivan Mamut u 77. minuti kada je pogodio s bijele točke.

- Jako iscrpljujuća utakmica, naročito za stožer. Taj gol nas je malo poremtio. Kao da se ponavlja utakmica protiv Gorice. Rekli smo si na poluvremenu da moramo biti čvršći, agresivniji u duelima. Da damo gasa i da vjerujemo u sebe. Na kraju nam se vratilo. Vjera u sebe je presudila iako se umor od Kupa osjetio kod Slavena - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina koji se izjednačio s trećeplasiranom Rijekom i sada ima 41 bod.

Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Imamo težak raspored u sljedeća četiri kola. Moramo raditi na svojim greškama. Lijepo je stanje na tablici, ali još je 21 bod u igri. Treba u ova četiri kola preživjeti i skupljati bodove - dodao je Šafarić.

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa čestitao je Varaždincima na pobjedi.

- U globalu izjednačena utakmica. Nama je pripalo prvo, a njima drugo poluvrijeme. Identičan jedanaesterac ovo i prošlo kolo. Tu smo gdje jesmo. Malo teži period za nas jer se osjete nedostaci, no raspolažemo onime što imamo - zaključio je Gregurina.