Obavijesti

Sport

Komentari 0
REAKCIJE TRENERA

Šafarić: Lijepo stanje na tablici, Gregurina: Malo teže razdoblje

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždin slavio protiv Slaven Belupa 2-1! Gol odluke postigao Mamut s bijele točke. Trener Šafarić zadovoljan iako umor igrača osjetan, a Gregurina priznaje ravnotežu u igri

Nogometaši Varaždina ostvarili su pobjedu u 29. kolu HNL-a, pred svojim su navijačima s 2-1 (1-1) bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin je poveo golom Iurija Tavaresa u 12. minuti, dok je izjednačio Ljuban  Crepulja pogodivši direktno iz kornera u 39. minuti. Gol odluke dao je Ivan Mamut u 77. minuti kada je pogodio s bijele točke.

- Jako iscrpljujuća utakmica, naročito za stožer. Taj gol nas je malo poremtio. Kao da se ponavlja utakmica protiv Gorice. Rekli smo si na poluvremenu da moramo biti čvršći, agresivniji u duelima. Da damo gasa i da vjerujemo u sebe. Na kraju nam se vratilo. Vjera u sebe je presudila iako se umor od Kupa osjetio kod Slavena - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina koji se izjednačio s trećeplasiranom Rijekom i sada ima 41 bod. 

Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Imamo težak raspored u sljedeća četiri kola. Moramo raditi na svojim greškama. Lijepo je stanje na tablici, ali još je 21 bod u igri. Treba u ova četiri kola preživjeti i skupljati bodove - dodao je Šafarić. 

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa čestitao je Varaždincima na pobjedi. 

- U globalu izjednačena utakmica. Nama je pripalo prvo, a njima drugo poluvrijeme. Identičan jedanaesterac ovo i prošlo kolo. Tu smo gdje jesmo. Malo teži period za nas jer se osjete nedostaci, no raspolažemo onime što imamo - zaključio je Gregurina. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026