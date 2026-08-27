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TRENER VARAŽDINA

Šafarić o novom golmanu: 'U Škotu smo dobili sjajnu osobu u svlačionici i kvalitetu na terenu'

Piše Ivan Tomašković,
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Šafarić o novom golmanu: 'U Škotu smo dobili sjajnu osobu u svlačionici i kvalitetu na terenu'
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Sljedeću prvenstvu utakmicu Varaždinci igraju protiv Rudeša u subotu u 21 sat, a utakmica ima humanitarni karakter

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Nakon šest godina svlačionicu Varaždina napustio je golman Oliver Zelenika koji je dvije sezone bio kapetan. Popularni Zeki otišao je u redove ciparskog Apoela. 

- Zahvaljujemo mu na svemu što je dao za klub. Nogomet je takav, a mi živimo od prodaje igrača. Važno je da im kao klub omogućujemo odlazak na višu razinu i u sredinu u kojoj mogu osigurati svoju egzistenciju. Silić je dobio priliku na početku sezone i pokazao se jako dobrim - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Varaždin: Dvobojem Varaždina i Gorice počela nova sezona Prve HNL
Varaždin: Dvobojem Varaždina i Gorice počela nova sezona Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Konkurenciju među vratnicama pojačao je Robby McCrorie, dijete Glasgow Rangersa, koji je odradio prvi trening s momčadi.

- Prvi dojmovi su dobri. Ako na terenu sve bude onako kako je bilo dosad, vjerujem da smo ponovno dobili kvalitetnog igrača i kvalitetnu osobu u svlačionici - naglasio je sportski direktor i trener Varaždina.

Varaždinci su u dosadašnjem dijelu prvenstvu tri puta slavili - protiv Hajduka (2-1), Slaven Belupa (4-1) i Rijeke (2-0), pokleknuli su protiv Dinama u 4. kolu. Imali su Varaždinci prednost od 1-0 u prvom dijeli, no Dinamo je okrenuo i slavio s 3-1. 

Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Od osam poluvremena ove sezone, sedam smo odigrali jako dobro i tako želimo nastaviti protiv Rudeša. Svjesni smo da moramo biti pravi i maksimalno fokusirani od prve do posljednje minute želimo li dobar rezultat. Igramo kod kuće, želimo nastaviti dobar niz i uz podršku naše publike ponovno doći do novih bodova - najavio je Nikola Šafarić utakmicu protiv Rudeša u 5. kolu. 

Utakmica počinje u subotu u 21 sat, a sav prihod od ulaznica a bit će doniran za pomoć omiškom području pogođenom katastrofalnim požarima.

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