Šafarić: Očekivanja su visoka, podignuli smo visoko ljestvicu

Nogometaši Varaždina i Osijeka odigrali su bez golova u 3. kolu HNL-a

- Jedna čvrsta utakmica, Osijek je također dobro igrao u prva dva kola, jedni i drugi imamo premalo bodova. Bilo je teško sastaviti momčad zbog silnih ozljeda, kad ti nedostaje toliko igrača, nije lako. Trebat će malo strpljenja da se novi igrači naviknu na ritam – rekao je trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić.

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždin prvi put ove sezone nije primio gol.

- To je ono što nas je krasilo. Sad smo se vratili na stare staze. Cijelu zadnju liniju smo promijenili, trebat će vremena do pauze. Moram reći da su očekivanja velika jer smo visoko podigli letvicu, pobijedili smo Santu Claru, pa smo nesretno ispali, pa ne pobijediš Goricu, pa crveni karton protiv Slaven Belupa koji usmjeri utakmicu. Ni kad si dobar ne znači da ćeš pobijediti. Čekamo da završi prijelazni rok, jer igrači nisu sto posto fokusirani. Šteta što smo se sami po ozljeđivali jer da smo kompletni, bila bi druga priča – dodaje Šafarić.

Trener Osijeka zadovoljan je što njegova ekipa ponovno nije primila gol.

- Rovovska bitka. Dobro smo otvorili i rani gol bi nas opustio. Drugo poluvrijeme nije bilo najbolje iako smo mnogo patili i premalo smo koristili dubinu. Važno je da na gostovanju uzimamo bodove. Druga utakmica bez primljenog gola, no nedostaje realizacija da se malo opustimo i dobijemo malo više samopouzdanja - dodao je Rožman.

Za realizaciju je prošle sezone bio zadužen Jakupović, a kad se vraća?

- Blizu je ekipe. Nismo htjeli riskirati. On nam je jako bitan. Vjerujem da će biti spreman, da će sljedeće kolo dobiti prve minute ove sezone – zaključio je Rožman.