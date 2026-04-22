REAKCIJE TRENERA

Šafarić: Ovo je baš povijesna pobjeda! Sanchez: Pokušali smo

Ivan Tomašković
Varaždin: NK Varaždin i HNK Rijeka sastali se u 31. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Znamo kako radimo, svi klubovi su po mnogo stvari ispred nas, a mi smo ispred njih na ljestvici. Neizmjerno sam ponosan na sve u klubu, rekao je trener Varaždina

Varaždinci su pobijedili Rijeku u četvrtom međusobnom susretu ove sezone. Nekako je Varaždin "crna mačka" Riječanima jer su od četiri susreta, slavili u tri. Jedini gol na utakmici zabio je Luka Mamić iz penala u 54. minuti.

- Svaka pobjeda je velika i važna. Rijeka je pokazala koliko su moćni i kvalitetni, te koliku širinu imaju. Nije slučajno da su tako daleko stigli u Europi. Ponosan sam na svemu što su igrači danas napravili. Patili smo, Zelenika je odlično branio. Ova pobjeda je baš povijesna - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Stiglo je 3600 gledatelja na stadion Varteksa.

- Lijepo je to naravno. Kad smo imali dva, tri lošija dodavanja čujem već neke pokliče. Znamo kako radimo, svi klubovi su po mnogo stvari ispred nas, a mi smo ispred njih na ljestvici. Neizmjerno sam ponosan na sve u klubu – ističe Šafarić.

Njegov kolega Victor Sanchez ističe da je njegova momčad sve pokušali .

- Sve smo probali. Varaždin se dobro branio čekao svoju prigodu iz tranzicije. Imali smo nekoliko dobrih prilika u prvom dijelu i nastavili smo prijetiti u drugom. Pokušali smo, ali sve je otišlo izvan gola. Varaždin je dočekao jednu priliku i realizirao je – rekao je Sanchez koji je izdvojio mladog Pavića.

- Igrači su htjeli, ali jednostavno moramo zabiti. Mladi Pavić je nakon primljenog našeg gola pokazao karakter i odlučnost. Nije lako, ali nastavljamo borbu za Europu – zaključio je trener Rijeke. 

