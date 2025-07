'Portugalci su došli četiri dana ranije? Čuo sam okolo kako se ponašaju, taj njihov pristup...'

Sve što smo najavljivali, tako je bilo na terenu. Odlično smo ušli u utakmicu i zabili, u drugom poluvremenu smo malo pali, malo su nas stavili pod pritisak i previše smo igrali prema nazad. Ulaskom Latkovića, Dabre i Sierre malo smo živnuli, promijenili smo sustav i došli do šansi Mamuta i Belcara. Publika je uživala, veseli me to, dva napadača su zabila, odlično otvaranje sezone, rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić nakon velike europske pobjede 2-1 (1-0) protiv pete momčadi portugalske lige Santa Clare.

Hrvatski je predstavnik odigrao odličnu utakmicu, dok su Portugalci bili jako loši. Došli su četiri dana prije, a definitivno nisu tako izgledali.

- Taj njihov pristup na zagrijavanju, malo sam okolo čuo priče kako se ponašaju... Ozbiljna su ekipa, kad su u naletu teško ih je braniti - rekao je Šafarić.

Bio je Nikola na terenu prije 14 godina kad je bivši varaždinski klub izgubio 2-1 od Dinamo Bukurešta u posljednjoj europskoj utakmici na stadionu Varteksa, a sad je pokraj terena vratio europski nogomet na velika vrata u grad.

Pokretanje videa... 01:05 NK Varaždin 2025/26. | Video: NK Varaždin

- Klub se može zvati kako hoće, ali moja mladost, karijera mi je počela na ovom stadionu. Veseli me da se opet ovdje igraju europske utakmice. Ništa nisam mislio, najbitnije je kad ti karijera ide kraju da znaš gdje ideš, tad sam se vidio kao trener to sam i nastavio, treba biti uporan i graditi svoj put - jasan je Šafarić.

Uzvrat je za tjedan dana, nogometaši Varaždina putuju na Azore, a uzvratna utakmica drugog pretkola na rasporedu je za tjedan dana.

Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mislim da ćemo malo drugačije postupiti u toj utakmici, bitno je da se ne povučemo. Ako budu dominantni i ako previše bude lopta kod njih mogli bi biti opasni, mi tamo moramo ići po gol - osvrnuo se Šafarić.

Portugalci su stigli u Hrvatsku četiri dana prije utakmice, ali nije im to pomoglo.

- Nemamo mi novaca da tako rano idemo. Idemo dan ranije čarterom daleko, odradit ćemo trening i utakmicu, odmah ćemo se vratiti. Mi ćemo malo jače probati trenirati od njih - zaključio je trener Varaždina.

Kratak je i ljut bio trener gostiju Vasco Matos.

- Nismo bili svoji, naročito prvi dio. Drugo poluvrijeme smo posložili svoje redove, imali smo puno prilika za zabiti i kako to obično biva vratilo nam se. Na kraju smo primili taj gol. Bez obzira na to sve je i dalje otvoreno.