Obavijesti

Sport

Komentari 9
DOLAZI IM KOVA

Šafarić prije Dinama: Nekako ćemo se skrpati. 'Modri' su sad gladniji nego prošle sezone

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Šafarić prije Dinama: Nekako ćemo se skrpati. 'Modri' su sad gladniji nego prošle sezone
Koprivnica: 13. kolo SuperSport HNL-a: Slaven Belupo - Varaždin | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Puno nam je značila pobjeda u Rijeci. Respektiramo Dinamo koji je favorit, no imaju i oni svoje loše strane. Dosta je igrača pod upitnikom, rekao je trener i sportski direktor Varaždina

Prošle sezone Varaždin je Dinamu uspio otkinuti dva boda od 12 bodova u četiri međusobna susreta. Iako to i nije baš nešto, u svakoj utakmici Varaždinci su bili ravnopravan takmac i velike probleme su stvarali Modrima koji su tri utakmice dobili na mišiće. U ovu je sezonu Dinamo ušao furiozno s četiri pobjede u četiri susreta, a još je impresivnije da nisu primili ni jedan gol.

- Dinamo je to nagovijestio kroz pripreme, a imali su i dobar raspored na početku. Ključna je glad novih igrača, no da se ne lažemo sve su to vrlo kvalitetni igrači i momčad Dinama ima najveću širinu u ligi – rekao je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina koji drži da Dinamo ove sezone više izgleda kao momčad.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Rijeka - Varaždin (1-2)

Pokretanje videa...

Rijeka - Varaždin 1-2 01:16
Rijeka - Varaždin 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Momčad je gladna iako ima manje individualne kvalitete, a također prošle godine sam isticao da primaju puno golova i to su ove sezone popravili - rekao je Šafarić.

Također, Dinamo ima i novog trener od nove sezone - Marija Kovačevića. Baš su Šafarić i Kovačević godinama surađivali u Nogometnom klubu Varaždin. Šafarić je tada bio samo u ulozi sportskog direktora, a Kovačević trenera. No, u kasnu jesen 2023. godine Kovačeviću je dijagnosticiran karcinom pluća i zbog njegova zdravstvena stanja, Šafarić je sjeo na njegovo mjesto.

Iznio je Šafarić sezonu do kraja, Kovačević se opravio, no nije se vratio na mjesto trenera Varaždina, već mu je ponuđena uloga skauta u klubu. Šafarić je i danas trener Varaždina iza njega je povijesna prošla sezona kad je osvojeno 4. mjesto i nastupa u pretkolu Konferencijske lige.

Varaždin i Slaven Belupo sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Slaven Belupo sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kovačević je prošle sezone skrenuo pažnju na sebe i pokazao da je kvalitetan trener, kad je preuzeo Slaven Belupo koji je tada bio na zadnjem mjestu, te ga je odveo do 5. mjesta u prvenstvu i finala Hrvatskog kupa. Kovačević je potom doveden za trenera Dinama i mnogi su sa skepsom dočekali njegov dolazak na klupu Modrih. No, zasad ih je razuvjerio. Iako su Šafarić i Kovačević godinama surađivali, između njih dvojice ne postoji nikakav odnos ni kontakt. Što Šafarić kaže za dosadašnju epizodu Kovačevića u Dinamu?

- Nisam baš pratio detaljno Dinamo, već ekipe s kojima smo igrali, odnosno s kojima smo se sučeljavali kroz tjedan - dodao je Šafarić koji ističe da je Dinamo favorit u subotu u 21 sat.

SAŽETAK: RIJEKA - VARAŽDIN 1-2 VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka
VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka

- Puno nam je značila pobjeda u Rijeci. Respektiramo Dinamo koji je favorit, no imaju i oni svoje loše strane – dodaje Šafarić čija se ekipa muči s ozljedama. Pod upitnikom su Bočkaj, Ba, Maglica, Barać, Punčec i Škaričić.

- Neko ćemo skrpati momčad i bit ćemo sigurno konkurentni- zaključio je Šafarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €
PRAVI LUKSUZ

FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €

Bartol Franjić dao je graditi kuću stambene površine od 400 kvadrata, pet spavaćih soba, unutarnji wellness sa saunom, bazenom i teretanom te vanjski bazen, ljetnu kuhinju. A sve uveličava lijepi pogled na Brački kanal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025