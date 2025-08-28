Šafarić prije Dinama: Nekako ćemo se skrpati. 'Modri' su sad gladniji nego prošle sezone

Prošle sezone Varaždin je Dinamu uspio otkinuti dva boda od 12 bodova u četiri međusobna susreta. Iako to i nije baš nešto, u svakoj utakmici Varaždinci su bili ravnopravan takmac i velike probleme su stvarali Modrima koji su tri utakmice dobili na mišiće. U ovu je sezonu Dinamo ušao furiozno s četiri pobjede u četiri susreta, a još je impresivnije da nisu primili ni jedan gol.

- Dinamo je to nagovijestio kroz pripreme, a imali su i dobar raspored na početku. Ključna je glad novih igrača, no da se ne lažemo sve su to vrlo kvalitetni igrači i momčad Dinama ima najveću širinu u ligi – rekao je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina koji drži da Dinamo ove sezone više izgleda kao momčad.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Rijeka - Varaždin (1-2)

Pokretanje videa... 01:16 Rijeka - Varaždin 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Momčad je gladna iako ima manje individualne kvalitete, a također prošle godine sam isticao da primaju puno golova i to su ove sezone popravili - rekao je Šafarić.

Također, Dinamo ima i novog trener od nove sezone - Marija Kovačevića. Baš su Šafarić i Kovačević godinama surađivali u Nogometnom klubu Varaždin. Šafarić je tada bio samo u ulozi sportskog direktora, a Kovačević trenera. No, u kasnu jesen 2023. godine Kovačeviću je dijagnosticiran karcinom pluća i zbog njegova zdravstvena stanja, Šafarić je sjeo na njegovo mjesto.

Iznio je Šafarić sezonu do kraja, Kovačević se opravio, no nije se vratio na mjesto trenera Varaždina, već mu je ponuđena uloga skauta u klubu. Šafarić je i danas trener Varaždina iza njega je povijesna prošla sezona kad je osvojeno 4. mjesto i nastupa u pretkolu Konferencijske lige.

Varaždin i Slaven Belupo sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kovačević je prošle sezone skrenuo pažnju na sebe i pokazao da je kvalitetan trener, kad je preuzeo Slaven Belupo koji je tada bio na zadnjem mjestu, te ga je odveo do 5. mjesta u prvenstvu i finala Hrvatskog kupa. Kovačević je potom doveden za trenera Dinama i mnogi su sa skepsom dočekali njegov dolazak na klupu Modrih. No, zasad ih je razuvjerio. Iako su Šafarić i Kovačević godinama surađivali, između njih dvojice ne postoji nikakav odnos ni kontakt. Što Šafarić kaže za dosadašnju epizodu Kovačevića u Dinamu?

- Nisam baš pratio detaljno Dinamo, već ekipe s kojima smo igrali, odnosno s kojima smo se sučeljavali kroz tjedan - dodao je Šafarić koji ističe da je Dinamo favorit u subotu u 21 sat.

- Puno nam je značila pobjeda u Rijeci. Respektiramo Dinamo koji je favorit, no imaju i oni svoje loše strane – dodaje Šafarić čija se ekipa muči s ozljedama. Pod upitnikom su Bočkaj, Ba, Maglica, Barać, Punčec i Škaričić.

- Neko ćemo skrpati momčad i bit ćemo sigurno konkurentni- zaključio je Šafarić.