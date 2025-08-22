Šafarić prije Rijeke upozorio: Ne smijemo tražiti alibi u njihovom umoru. Nosit će ih navijači...

I dok je Varaždin zapao na prvoj europskoj stepenici, njihov sljedeći protivnik u HNL-u, Rijeka, ovog je tjedna ostvarila veliku pobjedu. Na Rujevici su s minimalnih 1-0 srušili favorizirani PAOK u prvoj utakmici 4. pretkola Europske lige. Na pobjedi je Riječanima čestitao trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić.

- Riječani su izgledali jako dobro i to su lijepe stvari za hrvatski nogomet. Nadam se da će proći - rekao je Šafarić čiju momčad čeka susret baš s aktualnim prvacima i pobjednicima kupa.

Šafarić je govorio i o umoru koji će osjećati Riječani. Utakmica protiv Varaždina bit će im deveta ove sezone.

- Ne smijemo tražiti alibi u njihovu umoru jer bi nas to moglo skupo stajati. Rijeka je već neko vrijeme u ritmu igranja dvije utakmice tjedno. Bit će umorni, ali njihova publika ih može podići i bez obzira na umor mogu igrati kao u transu - rekao je Šafarić kojem se vraćaju ozlijeđeni Ba, Maglica i Mamić, no još ne može računati na Bočkaja i Vuka.

Proteklog tjedna Varaždinci su se pojačali, a pristigli igrači konkuriraju za utakmicu na Rujevici.

- Tu su i Punčec i Puclin koji mogu pomoći. Ono što ne smijemo dopustiti Rijeci jest da se razmaše - zaključio je Šafarić.

Utakmica se igra u nedjelju u 21 sat, a izravni prijenos bit će na MAXSportu 1.