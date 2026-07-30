Šafarić: Sami sebe smo izbacili!

Nogometaši Varaždina ispali su u 2. pretkolu Konferencijske lige od češkog Jabloneca. Nakon što je prvi susret u Varaždinu završio 3-2 za Varaždince, u drugom je slavio češki predstavnik s 2-0.

- Čestitao bih domaćoj ekipi na prolasku. Mislim da nam se ponovilo sve kao i prošle godine. Sami sebe smo izbacili iz Konferencijske lige. Naivno, na naše greške. Na sve ono što smo skretali pažnju, na što smo se pripremali, to smo napravili. Jako dobrih 25 minuta i kad smo promili gol, izgubili smo vjeru. To me jako smeta da smo tako izgledali. Kao da je nedostajalo krvi, da netko povikne, da dižemo jedni druge. S te strane sam razočaran - rekao je Nikola Šafarić.

Oba gola Varaždinci su dobili opet iz prekida. Prvi gol pao je u 29. minuti kada je autogol postigao Punčec, a onda je Pavlović u 54. minuti postavio konačnih 2-0.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- To sam već komentirao. Mi smo pripremili, nisam čitao novine da se pripremam. Četiri prekida i četiri gola. Nismo ih odradili kako treba, da se nametnemo, da mi napadamo tu loptu. Kao da smo bili impresionirani. Europa ne prašta ništa i svaka greška je kažnjena. Svaka lopta Jabloneca iz prekida dolazi na adresu. To su te razlike u kvaliteti. Na velik broj nečega jednom propustiš, padneš i izgubiš utakmicu - zaključio je Šafarić.