IZJAVE TRENERA

Šafarić: Skinuli smo veliki teret sebi s leđa. Stipić: Mislim da se nije znalo tko je gdje na ljestvici

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Mi smo danas bili bez 5-6 igrača, ali smo kroz cijelu godinu dobili širinu. Kada napravimo neke zamjene to su minimalne razlike u kvaliteti. Znamo što radimo - rekao je Nikola Šafarić nakon pobjede nad Vukovarom

Varaždin je na gostovanju kod Vukovara u Osijeku u sklopu 35. kola domaćeg nogometnog prvenstva slavio 2-0 golovima Puclina u 46. i Jurića u 93. minuti susreta. Tom pobjedom momčad Nikole Šafarića je osigurala plasman u Europu drugu godinu zaredom dok je Vukovar ispao iz HNL-a. 

 - Ova me utakmica potrošila više nego sve do sad. Bio sam svjestan važnosti utakmice, vjerojatno malo i dečki, jer vidjelo se da smo loše ušli u utakmicu. Vukovar je bio kvalitetniji i mislim da je bila čista slučajnost što smo uopće vodili na poluvremenu. Bilo je malo povišenih tonova u svlačionici, morali smo se jednostavno probuditi. Bilo je s naše strane puno kvalitetnije drugog poluvrijeme, mogli smo još i ranije završiti utakmicu. Klub je napravio vrhunske stvari dvije godine za redom. Plasirati se u Europu nije mala stvar i ako uspijemo nastaviti raditi na taj način, mislim da možemo još dugo razveseljavati naše navijače koji su jako zahtjevni, ali mislim da nisu svjesni kakav klub imaju i što se sve radi u klubu. Nadam se da će prepoznat zadnju utakmicu i doći u velikom broju nagraditi prije svega dečke na vrhunskom uspjehu. - rekao je Šafarić nakon utakmice.

VIDEO Ludnica u Gradskom vrtu: Vukovaru poništena dva gola u grčevitoj borbi za ostanak u ligi

Naglasio je kako se momčad potrošila te da će igračima trebati vremena da sve procesuiraju. 

- Velika je potrošnja bila i sada u svlačionici, puno emocija i kroz cijelu utakmicu, tako da s te strane normalno je da se malo prazni, ali treba će vremena da i nama sjedne sve što smo napravili. Nisu to male stvari, stvarno naglašavamo i kakav budžet imamo i koliko ulažemo infrastrukturu, koliko ulažemo u klub. Mislim da smo jedan lijepi pokazatelj za druge klubove na kojem smjeru bi trebali ići - rekao je i nastavio:

- Nismo bili opterećeni od prvog kola gdje ćemo završiti. Sad kad smo se približili u zadnjem krugu Europi nismo bili opterećeni. Skinuli smo veliki teret sebi sa leđa igračima i svi koji nešto ciljaju od početka pričaju o Europi već u studenom, a znamo kada se sve rješava. Mi smo danas bili bez 5-6 igrača, ali smo kroz cijelu godinu dobili širinu. Kada napravimo neke zamjene to su minimalne razlike u kvaliteti. Znamo što radimo, znamo što hoćemo, to pokazujemo godinu za godinom. Moramo biti samo oprezni jer u svakom prilaznom roku ako promašiš s jednim ili dva igrača to može sve promijeniti. 

- Mi u sljedećoj sezoni opet krećemo od nule. Nadogradnja može biti ako ti zadržiš trenutačni kadar i dovedeš 3-4 kvalitetna igrača koji mogu dignuti kvalitetu. Znamo na koji način hrvatski klubovi funkcioniraju, pogotovo mi moramo prodavati. A ako prodaješ, vjerojatno prodaješ najbolje igrače i moraš jeftino ili besplatno naći jednako toliko kvalitetne koje bi trebali njih zamijeniti odmah sutra. To nije lako i zato mi smo na nuli za sljedeću sezonu. Za nadogradnju treba nam dodatni novčani kapital da bi mogli zadržati postojeći kadar - zaključio je trener Varaždina. 

Utakmicu je komentirao i trener Vukovara Tomislav Stipić čija se momčad oprostila od HNL-a. 

- Nažalost, naše putovanje u HNL-u je završilo. Što se tiče utakmice, ako ste je gledali kao neutralni promatrač mislim da ne bi znali tko je gdje na ljestvici, tko ide u Europu, a tko u niži rang. Moji momci su dali sve od sebe, međutim Varaždin je tvrda ekipa i kvalitetna ekipa, ne daje puno i navikli su takve teške utakmice pobjeđivati. Mi moramo stvoriti neke navike koje će nam donositi bodove. A za to treba vremena, kao da su nam dva, tri kola na kraju nedostajala da uhvatimo i to. Nije bilo dovoljno. Imamo još jednu utakmicu na Poljudu i tome ćemo se sad posvetiti. U slučaju da dobro odigramo ili uzmemo bodove na Poljudu, opet će nekako s boljim dojmom sezona završiti - izjavio je Stipić.  

