VIDEO Ludnica u Gradskom vrtu: Vukovaru poništena dva gola u grčevitoj borbi za ostanak u ligi

Nogometaši Vukovara svim su silama napali gol Varaždina u prvoj utakmici 35. kola HNL-a. Momčadi Tomislava Stipića trebala su tri boda da ostane "na aparatu“ u borbi za ostanak, a na Gradski vrt stigao je Varaždin, kojem je i bod bio dovoljan da zacementira četvrto mjesto i potvrdi izlazak u europske kvalifikacije ovog ljeta, što je i učinio pobjedom od 0-3.

Banovec je u 24. minuti konačno probio gostujuću obranu i zabio za vodstvo Vukovara, barem se tako činilo na nekoliko sekundi. Slavlje je brzo prekinuo sudac Ivan Vukančić, koji je nakon konzultacija poništio gol zbog igranja rukom napadača Jakova Puljića.

Sreća se Banovcu opet nasmiješila u 41. minuti, kada je ofenzivac Vukovara ponovno zatresao mrežu i digao stadion na noge. No umjesto potvrde gola, novi hladan tuš... Nakon VAR-provjere Vukančić još jednom poništava gol. Snimka je pokazala da je Banovec, čini se, zabio rukom, pa je sav taj pritisak na kraju ostao nerealiziran i rezultat je ostao 0-0.

Ipak, lopta je kaznila domaćina već u završnici prvog dijela. Dok se Vukovar još tražio nakon dva poništena gola, Varaždin je iz prve ozbiljnije prilike poveo preko Puclina, čiji je udarac s distance nekako prošao kroz blok i završio u mreži. Sve situacije možete vidjeti klikom OVDJE.

Momčad Nikole Šafarića u nastavku je sačuvala vodstvo, a pitanje pobjednika otklonio je Stipe Jurić golom u 93. minuti.