Obavijesti

Sport

Komentari 1
POČELO 35. KOLO HNL-A

VIDEO Ludnica u Gradskom vrtu: Vukovaru poništena dva gola u grčevitoj borbi za ostanak u ligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ludnica u Gradskom vrtu: Vukovaru poništena dva gola u grčevitoj borbi za ostanak u ligi
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Vukovar je u ključnoj utakmici za ostanak dvaput tresao mrežu Varaždina, ali je oba puta slavio uzalud, VAR i sudac Vukančić poništili su golove Banovca

Admiral

Nogometaši Vukovara svim su silama napali gol Varaždina u prvoj utakmici 35. kola HNL-a. Momčadi Tomislava Stipića trebala su tri boda da ostane "na aparatu“ u borbi za ostanak, a na Gradski vrt stigao je Varaždin, kojem je i bod bio dovoljan da zacementira četvrto mjesto i potvrdi izlazak u europske kvalifikacije ovog ljeta, što je i učinio pobjedom od 0-3.

Banovec je u 24. minuti konačno probio gostujuću obranu i zabio za vodstvo Vukovara, barem se tako činilo na nekoliko sekundi. Slavlje je brzo prekinuo sudac Ivan Vukančić, koji je nakon konzultacija poništio gol zbog igranja rukom napadača Jakova Puljića.

Sreća se Banovcu opet nasmiješila u 41. minuti, kada je ofenzivac Vukovara ponovno zatresao mrežu i digao stadion na noge. No umjesto potvrde gola, novi hladan tuš... Nakon VAR-provjere Vukančić još jednom poništava gol. Snimka je pokazala da je Banovec, čini se, zabio rukom, pa je sav taj pritisak na kraju ostao nerealiziran i rezultat je ostao 0-0.

POGLEDAJTE GOLOVE Vukovar - Varaždin 0-2: Jurić vodi Varaždince u Europu dok se Vukovarci opraštaju od HNL-a
Vukovar - Varaždin 0-2: Jurić vodi Varaždince u Europu dok se Vukovarci opraštaju od HNL-a
DRAMA U 1. NL Zapaprila se borba za putnika u HNL! Rudeš prosuo bodove, ali rivali imaju drugačije probleme
Zapaprila se borba za putnika u HNL! Rudeš prosuo bodove, ali rivali imaju drugačije probleme

Ipak, lopta je kaznila domaćina već u završnici prvog dijela. Dok se Vukovar još tražio nakon dva poništena gola, Varaždin je iz prve ozbiljnije prilike poveo preko Puclina, čiji je udarac s distance nekako prošao kroz blok i završio u mreži. Sve situacije možete vidjeti klikom OVDJE.

Momčad Nikole Šafarića u nastavku je sačuvala vodstvo, a pitanje pobjednika otklonio je Stipe Jurić golom u 93. minuti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026