Šafarić uoči Dinama: Svi pričaju o krizi, a oni zabiju 7 golova Karlovcu. Imat ćemo i mi šansi

Dinamo i Varaždin sastaju se u subotu u 15 sati u 14. kolu HNL-a. U prvom dijelu sezone Varaždinci su prekinuli savršeni niz gostiju na otvaranju sezone. Otkinuli su "modrima" dva boda u 5. kolu odigravši 2-2. Trener Nikola Šafarić najavio je dvoboj na Maksimiru.

- Dinamo je kod nas stigao (u prvom dijelu sezone op.a) u idili, u četiri utakmice je stigao do četiri pobjede. Iako su svi isticali da imaju slabije točke, drugi ih nisu kažnjavali. Mi smo vjerovali u sebe i nakon što su nas pregazili prvi dio, iskoristili smo svoje šanse i okrenuli. I u subotu ćemo imati svoje šanse. Naravno da očekujem da će Dinamo preuzeti inicijativu, no naravno da ćemo i mi imati momente kad će dominacija biti na našoj strani. To moramo iskoristiti – ističe Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina prije susreta s Dinamom.

Je li Dinamo u krizi?

- Svi pričaju o krizi Dinama, a oni su zabili sedam golova u Kupu Karlovcu. To im je puno značilo za samopouzdanje. Svaki rezultat treba respektirati bez obzira protiv koga on bio ostvaren. Velik im je to poticaj za dalje, ali mi baš nismo ekipa na kojoj bi se mogli vaditi - ističe Šafarić koji bi bio zadovoljan bodom na Maksimiru.

- Svaki bod protiv Dinama ili Hajduka u gostima je velik. Nije isto kad igraš kod kuće ili na Poljudu ili Maksimiru, to su činjenice. Idemo na gostovanje puni vjere nastaviti pozitivan niz - dodao je Šafarić kojem su se u momčad vratili Marina, Tavares i Mladenovski.

Još su ozlijeđeni Bočkaj i Punčec.

- Stanka nam je dobrodošla. Dobro smo se odmorili i radili. Važno je da u Zagrebu imamo dobar gard, da se ne preplašimo. Oni će htjeti pokazati da su favoriti, a znamo na koji se način možemo braniti i napadati – zaključio je Šafarić.