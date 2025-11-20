Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO 14. KOLO

Šafarić uoči Dinama: Svi pričaju o krizi, a oni zabiju 7 golova Karlovcu. Imat ćemo i mi šansi

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Šafarić uoči Dinama: Svi pričaju o krizi, a oni zabiju 7 golova Karlovcu. Imat ćemo i mi šansi
5
Gorica i Varaždin sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svaki bod protiv Dinama ili Hajduka u gostima je velik. Nije isto kad igraš kod kuće ili na Poljudu ili Maksimiru, to su činjenice. Idemo na gostovanje puni vjere nastaviti pozitivan niz, kaže trener i sportski direktor Varaždina

Dinamo i Varaždin sastaju se u subotu u 15 sati u 14. kolu HNL-a. U prvom dijelu sezone Varaždinci su prekinuli savršeni niz gostiju na otvaranju sezone. Otkinuli su "modrima" dva boda u 5. kolu odigravši 2-2. Trener Nikola Šafarić najavio je dvoboj na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen 01:22
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

- Dinamo je kod nas stigao (u prvom dijelu sezone op.a) u idili, u četiri utakmice je stigao do četiri pobjede. Iako su svi isticali da imaju slabije točke, drugi ih nisu kažnjavali. Mi smo vjerovali u sebe i nakon što su nas pregazili prvi dio, iskoristili smo svoje šanse i okrenuli. I u subotu ćemo imati svoje šanse. Naravno da očekujem da će Dinamo preuzeti inicijativu, no naravno da ćemo i mi imati momente kad će dominacija biti na našoj strani. To moramo iskoristiti – ističe Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina prije susreta s Dinamom. 

Je li Dinamo u krizi?

- Svi pričaju o krizi Dinama, a oni su zabili sedam golova u Kupu Karlovcu. To im je puno značilo za samopouzdanje. Svaki rezultat treba respektirati bez obzira protiv koga on bio ostvaren. Velik im je to poticaj za dalje, ali mi baš nismo ekipa na kojoj bi se mogli vaditi - ističe Šafarić koji bi bio zadovoljan bodom na Maksimiru. 

- Svaki bod protiv Dinama ili Hajduka u gostima je velik. Nije isto kad igraš kod kuće ili na Poljudu ili Maksimiru, to su činjenice. Idemo na gostovanje puni vjere nastaviti pozitivan niz - dodao je Šafarić kojem su se u momčad vratili Marina, Tavares i Mladenovski. 

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Još su ozlijeđeni Bočkaj i Punčec. 

- Stanka nam je dobrodošla. Dobro smo se odmorili i radili. Važno je da u Zagrebu imamo dobar gard, da se ne preplašimo. Oni će htjeti pokazati da su favoriti, a znamo na koji se način možemo braniti i napadati – zaključio je Šafarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025