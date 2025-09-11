Šafarić uoči Hajduka: Više ne ovise o Livaji, ali nikada im nije bilo lako igrati u Varaždinu...

Nakon Dinama, Hajduk – to je ispit stavljen pred nogometaše Varaždina. Vrlo dobar dojam ostavili su varaždinski nogometaši protiv Dinama uoči reprezentativne pauze. Imali su pobjedu u džepu, no Dinamo je u samoj završnici stigao do remija (2:2).

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nakon reprezentativne stanke treneru Nikoli Šafariću u kadar su se vratili Bočkaj, Maglica i Vuk nakon ozljeda, no u subotu, 13. rujna protiv Hajduka neće moći računati na ozlijeđene Duvnjaka, Mamića i Baraća.

- Vidjet ćemo u kakvom su stanju Ba i Antunović koji se bili s reprezentacijama. Baš sam bio ljut nakon uvjerljive pobjede protiv Gaja u Hrvatskom kupu, jer nam se ozlijedio Duvnjak u jednosmjernoj utakmici - ističe Nikola Šafarić.

Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Subotnji protivnik Hajduk uz Dinamo jedina je neporažena momčad u SuperSport HNL-u.

- Ušli smo u jednu dobru seriju i vjerujem da ćemo biti na nivou. Hajduk je živ, brz, dominantan na krilnim pozicijama, ali njima nikad nije lako igrati u Varaždinu – dodao je Šafarić.

No, kakav je Hajduk pod Garcijom?

- Opasan raznovrstan, puno goropadniji nego prošlu sezonu. Ne ovisi više toliko o Marku Livaji – dodao je Šafarić i dodao se moraju braniti kao momčad.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Ako ćemo se ekstra koncentrirati na Livaju, nećemo dobro proći. Prije je Hajduk bio gotovo pa Livaja, a sada imaju širinu. Šego se podigao, Pukštas je iskočio u prvi plan - dodao je Šafarić čija je ekipa prošle sezone nekoliko puta uzimala bodove Hajduku.

- Sigurno im nije lako doći u Varaždin i oni nas respektiraju, ali moramo kao momčad dobro izgledati ako želimo stići do pozitivnog rezultata - zaključio je Šafarić.