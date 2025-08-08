Šafarić: Veseli me pobjeda Hajduka, a i Rijeka može proći

Nogometaši Varaždina završili su svoj europski put kod Santa Clare u drugom pretkolu Konferencijske lige. Okrenuli su se prvenstvu, no trener i sportski direktor Nikola Šafarić optimističan je što se tiče nastupa ostalih predstavnika u Europi.

Pokretanje videa... 00:54 Slavlje Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Rijeka je poražena u prvoj utakmici 3. pretkola Europa lige od Shelbournea s 2:1, Hajduk je bio bolji od Dinama iz Tirane s 2:1 u 3. pretkolu Konferencijske lige, dok Dinamo čeka nastup u skupinama Europske lige.

- Veseli me pobjeda Hajduka, stvarali su puno prilika. Dinamo ima kvalitetu, širok kadar i vjerujem da će biti konkurentan u Europskoj ligi. Rijeka nakon kiksa kod kuće može okrenuti i proći dalje - dodao je Nikola Šafarić.

Varaždin: Kvalifikacija utakmica za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu, NK Varaždin - Santa Clara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No, može li njegov Varaždin ponoviti sezonu od prošle godine?

- Suludo je gatati, prognozirati prvaka u drugom kolu. Uvjeren sam da će sezona ponovno biti zanimljiva, svaka utakmica neizvjesna. Mi moramo ići utakmicu po utakmicu - rekao je šef struke Varaždina.

Njegovu momčad u nedjelju čeka derbi sjevera kod Slaven Belupa.

- Slaven Belupo je prvu utakmicu u Rijeci odigrao dobro. Tek u sudačkoj nadoknadi primio je dva gola, ali dobro su se držali i dobro parirali. Igraju slično kao i prošle sezone. Cijela liga mi izgleda slično kao prošle sezone i čini se da će opet u svakoj utakmici odlučivati nijanse. Treba se dobro pripremiti za tu utakmicu i analizirati ju, znamo sve što nas čeka. Jednostavno moramo smanjiti te greške koje smo imali dosad na minimum i biti još konkretniji u završnici - zaključio je Šafarić koji protiv Farmaceuta neće moći računati na ozlijeđenog Bočkaja.