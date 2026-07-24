Saga je gotova! LeBron karijeru nastavlja u Philadelphia 76-ima

Američka košarkaška superzvijezda, 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Philadelphia 76-ersima s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.

Produženjem karijere najbolji strijelac u povijesti NBA lige James dodatno će povećati svoj ionako rekordni broj sezona provedenih u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, sljedeća sezona bit će mu 24., a ukoliko sve bude po planu, tijekom sezone 2027/28. upisat će i svoju 25. sezonu.

"Ovo je moja zadnja odluka, ne idem u Philadelphiju zbog novca, idem zbog obitelji. Za što ustvari igram u ovom stadiju svoje karijere? I dalje se želim žrtvovati, i dalje želim raditi, boriti se, a i natjecati. Želim pobjeđivati i osvojiti još jedan naslov prvaka. Vjerujem kako mogu pomoći Philadelphia 76-ersima da postanu šampionska momčad i uzbuđen sam što ću energizirati novu bazu navijača", poručio je James.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

James je svoju veliku karijeru započeo u Cleveland Cavaliersima za koje je nastupao od 2003. do 2010. godine. Uslijedio je prelazak u Miami Heat za koji je igrao četiri godine, od 2010. do 2014. te osvojio svoja prva dva naslova NBA prvaka 2012. i 2013. Zatim se vratio u Cleveland za koji je nastupao od 2014. do 2018. i osvojio još jedan naslov 2016. da bi u ljeto 2018. otišao u Los Angeles Lakerse za koje je nastupao osam godina i osvojio naslov prvaka 2020., svoj četvrti.

Prošle sezone je James prosječno postizao 20.9 koševa, 7.2 asistencija i 6.1 skokova. Sa 1622 odigrane utakmice i 43440 poena James je rekorder u te dvije statističke kategorije.

James je drugo veliko pojačanje Sixersa uoči nove sezone, ranije je u momčad stigao i branič Jaylen Brown, a njih dvojica su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyreseu Maxeyju te sada čine "veliku četvorku".

Philadelphia je svoj zadnji NBA naslov osvojila još 1983. godine, dok je zadnji put u finalu igrala 2001.