Saga oko ostanka u HNL-u ulazi u zadnja dva kola! Evo što treba Osječanima, a što Vukovarcima

Dva kola zaredom Osijek je propustio osigurati ostanak u HNL-u. Prvo je na nekadašnjem domu Gradskom vrtu izgubio od Vukovara 1991, a onda i na novom domu Opus Areni od Istre 1961, koja je tako s dva ovosezonska gostovanja na najmodernijem hrvatskom stadionu odnijela svih šest bodova. I ovaj je put, baš kao i najesen, koban za "bijelo-plave" bio Snail Prevljak za minimalnih 1-0.

Osječani na devetom mjestu imaju 32 boda, Vukovarci 28. Ostala su još dva kola do kraja sezone, a prvi će u borbu već u petak na Gradskom vrtu Vukovar, koji dočekuje Varaždin. I zna da mu igra samo pobjeda kako bi ostao u igri za ostanak. Svaki drugi rezultat značit će da momčad Tomislava Radotića ostaje u ligi i prije nego što odigra iduću utakmicu, a ona je u subotu od 16 sati kod Gorice.

Osijek i Istra sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ako Vukovarci pobijede Varaždince, kojima bod treba da i matematički potvrde plasman u Europu drugu sezonu zaredom, onda bi Osijek bio pod ogromnim pritiskom. Dakako, i pobjedom u Turopolju, u tom slučaju, spasio bi se svih briga. No ne uspije li, drama bi se preselila sve do zadnjega kola koje se igra za dva tjedna, a satnica mu još nije poznata. I vjerojatno neće biti do početka toga tjedna.

Vukovar bi, ako u posljednje kolo uđe s bodom zaostatka, i dalje imao vrlo tešku zadaću spasiti se jer ima lošiji međusobni omjer od Osijeka, pa bi morao ići na pobjedu i na teškom gostovanju kod Hajduka na Poljudu i nadati se istovremeno kako Osijek, pak, kod kuće neće pobijediti Slaven Belupo. Taj bi rezultat predstavljao pravi podvig Tomislava Stipića i katastrofu na Opus Areni. Drama ide dalje.

A jedna je nepoznanica ostala i oko četvrtog putnika u Europu, no praktički je odlučena. Naime, Istra se može dokopati četvrte pozicije samo ako pobijedi i rasterećenu Rijeku u idućem kolu kod kuće (nedjelja, 18.45), a Varaždin izgubi kod Vukovara pa u posljednjem kolu u baroknom gradu Puljani uzmu tri boda i odnesu veliku premiju. Vukovar, dakle, igra i za sebe i potencijalno za Istru, koja bi u slučaju istog broja bodova bila ispred Varaždina zbog boljega međusobnog omjera.

35. kolo HNL-a (15.-17. svibnja)

Vukovar 1991 - Varaždin (15. svibnja, 18 sati)

Gorica - Osijek (16. svibnja, 16 sati)

Lokomotiva - Hajduk (16. svibnja, 18.15)

Slaven Belupo - Dinamo (17. svibnja, 16 sati)

Istra 1961 - Rijeka (17. svibnja, 18.45)

36. kolo HNL-a (22.-24. svibnja)