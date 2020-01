Sagosen i družina deru i dalje: Island nije imao nikakve šanse!

Ubojiti, efikasni i neumoljivi! Jel' njima itko išta može? Island sigurno ne može. Rukometaši Norveške pobijedili su Islanđane i tako gotovo osigurali polufinale Europskog prvenstva, a da to bude službeno, moraju navijati za pobjedu Švedske protiv Mađarske, ili jednostavno čekati posljednje kolo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako to rezultat baš i ne sugerira, bila je to utakmica koja je bila gotova već prije samog početka, a onda znate o čemu pričamo. Čvrsta igra te brzi i siloviti napad opet su bili formula za razbijanje od samog početka. Norveška je imala vodstvo od 7-0, a Islanđani su prvi gol dali tek u osmoj minuti. Izgledalo je kao da seniori igraju protiv kadeta, u jednom trenutku čak i neugodno za gledati. Iskaljivali su se Norvežani, zabijali su odakle god su htjeli, a protivnici su sve u nevjerici promatrali.

Na predah su otišli s 19-12, ali Christian Berge poručio je svojim rukometašima da ipak budu milostivi i malo smanje gas. To su i napravili te je Island došao do zraka i do kraja utakmice su cijelio vrijeme bili na tri, četiri razlike, ali ipak nisu imali snage za nešto više. Na kraju su Norvežani pobijedili 'samo' 31-28 pa obzirom na predstavu u prvom poluvremenu.

Foto: Reuters

Zaista imponira njihova igra u kojoj od prve do posljednje minute 'tuku' u obrani i natrčavaju protivnike. Njihovi napadi trajali su danas upola kraće nego islandski, ali zato su bili učinkovitiji. Imaju sigurno najjaču kontru i polukontru u svijetu i tome im nitko nije konkurentan, a do toga dođu granitnom obranom.

Teško je reći je li može itko parirati ovakvoj Norveškoj koja vam utjera strah u kosti i prije početka utakmice, ali nadamo se da se nećemo s njima sresti prije finala.

Foto: Reuters

Dodajmo kako je Island ovim porazom i definitivno ostao bez šansi za polufinale. Najbolji kod njih bio je Gudmundsson s pet golova, a Gunnarsson je dodao četiri.

Foto: TT NEWS AGENCY

I pitanje za nula kuna: Tko je bio najbolji strijelac kod Norveške? Sander Sagosen. Jedan od najboljih igrača svijeta je zabio devet golova i tako vjerojatno i potvrdio titulu najboljeg igrača prvenstva. O'Sullivan je dodao šest, a Jondal i Reinkind četiri.

Tema: Rukometni Euro 2020.