Sahiti: Proslava osvajanja Kupa bila je fantastična, a što li će tek biti kad osvojimo prvenstvo...

Fantastičan je bio osjećaj osvojiti Kup i proslaviti ga s našim navijačima, najprije na stadionu, pa na Rivi, mogu samo zamisliti što će biti kad jednoga dana osvojimo prvenstvo. Nadam se već sljedeće sezone, kaže Emir Sahiti, mladi Hajdukov krilni napadač, za kojim je sezona za pamćenje.

Vratio se Sahiti na početku sezone iz Šibenika za koji je odigrao jako dobro na posudbi i zaslužio povratak na Poljud. Od prve utakmice dokazao je da za njega ima mjesta u postavi. Brz, neumoran, prodoran, efikasan, pokazalo se i jedan od važnih Hajdukovih kotačića u utrci za naslovom prvaka i osvajanja Kupa.

- Zadovoljan sam sezonom, moglo je naravno i bolje, ali ne treba biti neskromna. Sami smo krivi što smo propustili osvojiti neke bodove, ali vjerujte da je svatko od nas dao sve od sebe i da smo se maksimalno potrošili. I u prvenstvu, i u finalu Kupa. Na kraju možemo biti sretni i ponosni, kako mi, tako i naši vjerni navijači koji su zaslužili ovaj trofej – kazao nam je Sahiti, koji je u 39 nastupa za Hajduk upisao sedam golova i osam asistencija te u potpunosti opravdao povjerenje trenera.

- Kad sam se vratio na Poljud tražio sam samo priliku da dokažem koliko mogu i što znam. Trenirao sam, radio na sebi te svojom igrom i zalaganjem zaslužio povjerenje trenera. I to sam na koncu opravdao i na terenu.

Mnogi se i danas pitaju što bi bilo da je Emir zaigrao u Koprivnici, gdje je Hajduk bez Livaje, Kalinića i njega prosuo bodove. Emir je izostao s te utakmice zbog smrti majke Zarifije Fazliu, koja je preminula u 54. godini.

- Bio je to veliki gubitak za mene i moju obitelj, nismo to očekivali i mogu samo reći da me njena smrt jako potresla. Ona je bila ta koja je cijeli život stajala iza mene, koja je dala sve od sebe da uspijem i kao čovjek, i kao igrač. Bila je presretna kad sam došao u Hajduk, pa i sad kad sam se vratio, i baš mi je žao što nije bila na tribinama i gledala me kako osvajam Kup. Ali vjerujem da me gledala negdje s neba te da je bila jako ponosna na mene. Zbog toga sam svoj prvi osvojeni trofej i posvetio njoj i našim navijačima.

Slavlje je bilo ludo i nezaboravno.

- Svi smo vjerovali u pobjedu, pa čak i kad je Rijeka povela nismo se predavali. Nastavili smo ih pritiskati i to nam se ne na koncu isplatilo. Potvrdili smo da smo bolja momčad od njih i da smo zasluženo slavili. Odmah nakon što je sudac označio kraj utakmice navijači su utrčali na teren, poskidali su sa nas sve, i dresove, i kopačke, štucne..., ostali smo samo u gaćicama. Bilo je fantastično slavlje i na stadionu, i kasnije na Rivi, mogu samo zamisliti što će tek biti kad osvojimo prvenstvo... - priča nam Sahiti, a na pitanje kad, samouvjereno odgovara:

- Iduće sezone. Želimo osvojiti Superkup, dobro startati u Europi, a od prvoga kola nove sezone krenuti po naslov prvaka. Uvjeren sam da to možemo napraviti ako momčad ostane na okupu.

A hoće li svi ostati na okupu pokazat će prijelazni rok. Interesa ima, pogotovo za mlade igrača poput Emira.

- Stvarno ne znam što bih rekao na tu temu, imam još tri godine ugovora s Hajdukom, tu sam zadovoljan, nastojim igrati što bolje i napredovati, pomoći Hajduku da napravi što bolje rezultate i nastavi osvajati trofeje, a sva ostala pitanja su za mog managera a ne za mene. Što se mene tiče, ja se vidim i dalje na Poljudu i nadam se da će nas što više ostati tu i dogodine. I ona prva momčad kad sam došao bila je sjajna, ali ova je posebna, fantastična, s jako puno kvalitetnih i iskusnih igrača. Ponosan sam što igram s ovim momcima...

Sahiti je odmah nakon slavlja otputovao u Prištinu gdje se stavio na raspolaganje izborniku reprezentacije Kosova. Nova je to uloga za njega, do sada je igrao za mlađe selekcije Albanije, sada kreće u novu reprezentativnu epizodu.

- Imao sam poziv i ranije ali se nisam mogao odazvati zbog ozljede. Čekaju nas četiri utakmice, dvije s Grcima te po jedna sa Sjevernom Irskom i Ciprom...i nadam se da ću dobiti priliku dobre igre iz Hajduka prenijeti i u reprezentaciju - zaključio je Sahiti.

