Talijanski mediji objavili su kako je Hajdukov veznjak Emir Sahiti (22) na meti Torina i Udinesea, a kad se takve informacije zakotrljaju u vrijeme reprezentativne stanke, dakle ne u sezoni "kiselih krastavaca" kad se naveliko špekulira, znači da se nešto i događa. Gdje ima dima, ima i vatre, a potvrdio nam je to i Sahitijev menadžer Adrian Aliaj.

- Za Emira postoji ozbiljan interes tri talijanska i dva francuska kluba koji ga prate već neko vrijeme, čak i prije nego li se vratio u Hajduk. No u ovom trenutku bilo bi preuranjeno govoriti o transferu ili nečemu sličnom – uvjerava nas Aliaj i pojašnjava:

- Sigurno da nam godi interes velikih klubova, no za Emirov razvoj i karijeru ključno je da nakon dobre sezone u Šibeniku odigra jednako dobro i jednu kompletnu sezonu na visokom nivou, a tu priliku ima u Hajduku. To je u interesu igrača, ali i Hajduka, i stoga nema potrebe za žurbom, mi preferiramo da se transfer dogodi na ljeto, a to je vjerujem i u najboljem interesu Hajduka.

Nije tajna da novi trener Torina Ivan Jurić prati hrvatsko tržište, pogotovo svoj matični Hajduk, a i Udinese je poznat kao sredina koja je u svoje redove dovodila mnoge mlade hrvatske nogometaše. Sahitijeve dobre igre nisu mogle proći nezapaženo.

- Sahiti je profil igrača koji se uklapa u tip modernog nogometa kakav gaji Ivan Jurić, on je brz, motoričan, pokriva veliki prostor, igra u oba pravca, može igrati i u sredini, i na krilu... Nakon još jedne dobre sezone bit će kompletan igrač spreman za transfer, a na Hajduku je da odluči što s njim. U tekućoj sezoni odigrao je 13 utakmica, od toga 11 u početnoj postavi, zabio je dva gola i tri puta asistirao, standardan je u veznom redu uz bok igračima poput Livaje i Krovinovića. Vjerujem da su u klubu zadovoljni njegovim igrama i razvojem – kaže Aliaj.

Sahitijev put jako podsjeća na put Tome Bašića, koji je također ušao u prvu momčad Hajduka na mala vrata, a na koncu je otišao za milijunski iznos odštete u Bordeaux, nakon toga je postao i reprezentativac, preselio se u Lazio. Jednako kao i na put Amira Rrahmanija, koji je iz Splita preko Dinama i Verone stigao do prve momčadi vodeće momčadi Serie A Napolija. O karijeri sve trojice brine Adrian Aliaj i agencija Soccer 11.

- S Tomom i Amirom smo napravili lijepe priče i isto želimo s Emirom, i upravo zbog toga niti ne žurimo. Važno je da igrač napreduje i dosegne svoj maksimum, ali i da klub materijalizira sve što je u njega uložio. Samo ako su obje strane zadovoljne posao ima smisla. Nadam se da će tako na koncu i biti, da će Emir nastaviti s dobrim igrama, da će Hajduk pobjeđivati i osvojiti neki trofej, a onda, na ljeto, sve skupa možemo zaokružiti jednim dobrim transferom na obostrano zadovoljstvo – zaključio je Aliaj.