ŠOK U SVIJETU ŠAHA

Šahovski velemajstor iznenada preminuo u 30. godini života

Šahovski velemajstor iznenada preminuo u 30. godini života
"S velikom tugom obavještavamo vas o smrti Daniela Naroditskog. Bio je talentirani šahist, komentator i edukator”, stoji u priopćenju u kojem se ne navodi uzrok smrti.

Američki šahovski velemajstor, bivši svjetski juniorski prvak Daniel Naroditsky iznenada je umro u dobi od 29 godina, objavila je u ponedjeljak njegova obitelj putem Charlotte Chess Centera, njegovog kluba.

Rođen u Kaliforniji 1995. godine, Naroditsky je postao velemajstor 2013., a postao je poznat široj javnosti kao komentator, pisac i edukator redovito se javljajući na platformama kao što su Twitch i YouTube.

Prošle je godine zauzeo deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Blitzu.

