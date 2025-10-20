Šahovski velemajstor iznenada preminuo u 30. godini života

Američki šahovski velemajstor, bivši svjetski juniorski prvak Daniel Naroditsky iznenada je umro u dobi od 29 godina, objavila je u ponedjeljak njegova obitelj putem Charlotte Chess Centera, njegovog kluba.

"S velikom tugom obavještavamo vas o smrti Daniela Naroditskog. Bio je talentirani šahist, komentator i edukator”, stoji u priopćenju u kojem se ne navodi uzrok smrti.

Foto: YouTube

Rođen u Kaliforniji 1995. godine, Naroditsky je postao velemajstor 2013., a postao je poznat široj javnosti kao komentator, pisac i edukator redovito se javljajući na platformama kao što su Twitch i YouTube.

Prošle je godine zauzeo deveto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Blitzu.