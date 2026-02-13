Šahtar iz Donjecka mogao bi igrati u drugoj ruskoj ligi?! Evo o čemu se radi u zavrzlami...

Šahtar iz Donjecka igrat će u drugoj ruskoj ligi?! Vijest je to koja je šokirala Ukrajince, ali i čitav nogometni svijet.

Ipak, radi se o tome da Rusi u okupiranom Donjecku imaju planove za registraciju novog kluba i njegovu prijavu za sudjelovanjem u drugoj ruskoj ligi. Dakako, Ukrajincima nije nimalo sjela takva ideja i na stranicama Saveza su objavili tekst o tome da takvu ideju "fantazira bolesna mašta okupatora, koji je već započeo s licenciranjem".

Zanimljivo, novoosnovani Šahtar trebao bi domaće utakmice igrati na Krimu, koji je također pod kontrolom ruskih snaga, a proračun kluba bi trebao biti oko pet i pol milijuna eura. Klub se ne bi trebao natjecati u Kupu zbog mogućih sankcija Uefe i Fife.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Ukrajinci su poslali pismo žalbe Uefi ističući "nezakonite planove Rusije da integrira klubove iz Donjecka i Luhanska u svoja natjecanja, unatoč međunarodnom pravu, temeljnim načelima Uefe i izravnim odlukama Uefe o statusu ukrajinskih klubova s privremeno okupiranih teritorija. Momčad koristi ime i identitet pravog FC Šahtara bez ikakve pravne osnove ili dopuštenja...".

Ukrajinci su dodali i da je tamošnji Savez jedino tijelo za organiziranje aktivnosti u Ukrajini, uključujući i privremeno okupirana područja.

"Takve akcije Rusije dio su koordiniranog političkog pokušaja legitimizacije okupacije i brisanja identiteta ukrajinskog nogometa...", stoji u pismu Ukrajinaca Uefi, između ostalog.