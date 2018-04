'Said me iritira, pao je čak 17 puta i izborio samo četiri faula'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Stipe Pletikosa analizirao je proteklo kolo HNL-a u emisiji Stadion Hrvatske televizije. Najveću pozornost izazvao je Jadranski derbi na Poljudu, koji je završio remijem Hajduka i Rijeke (1-1).

- Mislim da je to bila tvrda utakmica s puno duela i velikom energetskom potrošnjom. Uzrok tome su visoko postavljene obrane Imala je utjecaj i težina utakmice, borba za drugo mjesto. Pa 95 posto posjeda lopte golmani su se odlučivali na duga ispucavanja jer nisu htjeli početi graditi igru.

Pletikosa je progovorio o problemima koje vidi kod momčadi Željka Kopića.

- Hajduk ima problema s igrom između linija. Ne vidim tu igrača koji bi ih mogao povezati. Zato je Kopić išao s visokim pritiskom. Caktaš bi trebao tu biti kreator, kao što je Bradarić u Rijeci, ali ne vidim da je ispunio ta očekivanja.

- Said me pomalo iritira s tim padanjem, na njega se puno forsira. Izbrojao sam da je 17 puta pao tijekom utakmice, a samo četiri puta iznudio je faul, pri čemu je on triput napravio faul u napadu. Pa sad izbrojite koliko je Hajduk mogao imati opasnih napada.

Matjaž Kek rekao je nakon utakmice da se "sad dobro vidjelo koji igrač ima muda", a Pletikosa smatra da je on kritizirao Domagoja Pavičića.

- Od njega očekujem da potvrdi ono što je. Ima kvalitetu primanja lopte u okretu, kad mu igrač dolazi ususret. Loptu udara drugačije od ostalih. Počeo je na proljeće pokazivati ono što od njega očekujemo. On se nije dobro snašao bez obzira na asistenciju Čolaku i Kekove riječi odnosile su se na njega. Kek je autokrat i od skauta želi da mu dovede igrače jake u duelu koji su odgovorni. Ta izjava poslije utakmice ima bitno značenje jer će se igrači u njima moći prepoznati.

Nižić ga je impresionirao

Istaknuo je i dvojicu igrača koji su zavrijedili pozitivnu ocjenu.

- Nižić me impresionirao. Zapanjujuće s kojom je on energijom odigrao utakmicu s obzirom na jet lag i utakmicu u Americi. Zatvarao je prostore, bio jako dobar u igri glavom, sačuvao je loptu i doveo je momčad do otvaranja igre kako je potrebno. Bio je kapetan i lider. Reprezentacija je san svakog igrača, a on iz utakmice u utakmicu igra sve bolje

- Sluga je obranio nekoliko teških lopti, imao je nekoliko dobrih istrčavanja. Pokazao je hrabrost, čitao igru izvan šesnaesterca i imao dvije ključne obrane u završnici. Kek je htio poslati igračima poruku da ih očekuje slična utakmica koju će moći dobiti samo karakterno

Pletikosa nije zadovoljan suđenjem Igora Pajača.

- Mislim da se bojao pogreške i da je situacija oko Ismajlija (kad mu nije pokazao drugi žuti, op.a.) išla u tom smjeru - zaključio je.

Dinamo ima previše istih igrača

Dinamo je u Zaprešiću odigrao samo 0-0 kod Intera.

- Dinamo napada s tri, eventualno četiri igrača i to je premalo da se pobijedi momčad poput Intera, koja je iznimno koncentrirana i ima timski duh. To se vidjelo najbolje po igri stopera Komorskog i Grgića.

- Jedan od problema Dinamove igre je selekcija igrača. Imaju šest veznjaka koji vole da im je lopta u nogama i ne vole šesnaesterac. Problem je i energija unutar momčadi. Osim Ademija i Gavranovića, nisam vidio igrača koji grize i koji želi pobijediti. S tim će se Jurčević morati nositi uoči Kupa.

Dinamo napadački nije djelovao posebno opasno.

- Sad se mogu vidjeti posljedice te selekcije igrača. Nemaju krilnih igrača, sad se vidi koliko im nedostaje Junior Fernandes koji bi ovakve situacije kao poput Intera brzo rješavali.

- Osijek? Veseli me kad vidim da se neke stvari s treninga primjenjuju na utakmicama. Vesele me te dijagonalne lopte i igra preko bekova - rekao je Stipe Pletikosa.