Salah nije htio, ali navijači u Egiptu proslavili su i za njega

Iako Mohamed Salah (25) nije htio slaviti golove protiv svog bivšeg kluba u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka, umjesto njega proslavili su navijači iz njegovog rodnog Egipta.

Salah je probio led u 36. minuti kada je pokraj nemoćnog Rominog vratara zakucao loptu u gornji desni kut. Umjesto da slavi, iz poštovanja prema Romi, iz koje je stigao u Liverpool prošlo ljeto, dignuo je ruke u zrak kao da se ispričava i mirno stajao dok su suigrači euforično skakali oko njega.

Ali u Cairu, glavnom gradu Salahovog rodnog Egipta, nije bilo tako mirno. Društvenim mrežama kruži video Liverpoolovih navijača u Egiptu, koji su zajedno gledali utakmicu u lokalnom kafiću te na prvi Salahov gol apsolutno poludjeli. Svi su skočili na noge, počeli se grliti i vikati kada je 'njihov kralj' probio obranu Rome.

These Liverpool fans in Cairo certainly enjoyed Mohamed Salah's opener... pic.twitter.com/kjjtjaQ8zu