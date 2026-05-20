Salah odbio Saudijce i izabrao Europu? Želi ga turski velikan

Mohamed Salah (33) ovoga bi ljeta mogao napustiti Liverpool i karijeru nastaviti u Fenerbahčeu. Egipatski napadač na Anfield je stigao 2017. godine iz Rome za 42 milijuna eura, a u dresu engleskog velikana odigrao je 441 utakmicu, zabio 257 golova i upisao 122 asistencije.

Iako ima još godinu dana ugovora s Liverpoolom, Salah je, prema pisanju stranih medija, još prije nekoliko mjeseci dogovorio sporazumni raskid suradnje s klubom. Njegov odlazak iz Liverpoola spominje se kao najizglednije rješenje nakon sezone u kojoj ni momčad ni on nisu bili na razini očekivanja.

Dugo se činilo da će Salah karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji. Klubovi iz saudijske lige pokazivali su velik interes i bili spremni ponuditi mu znatno veći novac, no Egipćanin navodno ne želi napustiti europski nogomet. Njegov glavni motiv jest želja da i dalje igra na visokoj razini i bude dio ambicioznog sportskog projekta.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Zbog toga se u prvi plan probio Fenerbahče. Turski velikan želi dovesti veliko pojačanje u napadu, a Salah je, prema pisanju engleskih i turskih medija, dao zeleno svjetlo za početak pregovora. Fenerbahče mu navodno nudi trogodišnji ugovor i plaću između 12 i 13 milijuna eura po sezoni.

Liverpool Echo piše da su klub i Salahov tabor već uspostavili inicijalne kontakte te da Egipćanin nema ništa protiv odlaska u Istanbul. Iako nije potpuno isključio mogućnost transfera u Saudijsku Arabiju, prioritet mu je ostanak u Europi. Interes za Salaha pokazao je i Juventus, koji bi mogao pokušati pokvariti posao Fenerbahčeu. Ipak, turski klub trenutačno slovi kao glavni kandidat za njegov potpis.

Salah je tijekom boravka u Liverpoolu postao jedan od najboljih igrača u klupskoj povijesti. S klubom je osvojio Premier ligu, Ligu prvaka i niz drugih trofeja, a njegov mogući odlazak označio bi kraj jedne od najuspješnijih era u novijoj povijesti Liverpoola.