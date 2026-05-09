Juventus slavio nad Lecceom i prestigao Modrićev Milan

Piše HINA,
Jedini gol na utakmici postigao je Dušan Vlahović nakon samo 11 sekundi igre. Treći Juventus sada ima 68 bodova

Nogometaši Juventusa skočili su na treće mjesto ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Leccea u 36. kolu. Jedini gol na utakmici postigao je Dušan Vlahović nakon samo 11 sekundi igre.

Treći Juventus sada ima 68 bodova, dva manje od drugog Napolija, a jedan više od četvrtog Milana koji će tek odigrati svoje utakmice 36. kola.

Lecce je ostao 17. sa 32 boda, četiri više uz utakmicu više od 17. Cremonesea koji se nalazi u zoni ispadanja.

Inter je sa 85 bodova osigurao naslov prvaka, dok su Verona i Pisa ispale.

