Salah srušio rekord: Zadnji smo ga put vidjeli u debaklu Dinama

Dinamo je u posljednjih nekoliko godina postao ozbiljan europski klub koji igra eliminacijske faze, a apetiti se samo povećavaju. Ove sezone bori za povijesni plasman u osminu finala i to više nije toliko nerealno. No, prije 11 godina, navijači 'modrih' živjeli su u drugom univerzumu. Hrvatski prvak tada je bio kanta za napucavanje u najelitnijem europskom natjecanju i klub koji je rušio negativne rekorde. Golove su slavili kao da su osvojili Ligu prvaka.

Jedan poraz izazvao je mnoge kontroverze u javnosti, a nizozemski mediji su ih optužili da su namjestili utakmicu. Naravno, riječ je o utakmici iz prosinca 2011. godine kada je Lyon slavio na Maksimiru 7-1, što je jedan od najtežih poraza u povijesti. Dinamovom društvu sada se pridružio škotski velikan.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Liverpool je sinoć istim rezultatom slavio protiv Rangersa, no ta utakmica ostat će posebna po tome što je srušen jedan rekord koji je napravljen na toj neslavnoj utakmici na Maksimiru zbog koje su navijači Dinama proživljavali noćne more. Gomis je tada u osam minuta zabio tri gola što je bio najbrži hat-trick u povijesti, no Mohamed Salah je to sinoć uspio napraviti za šest minuta i 12 sekundi, što je novi rekord.

Inače, Lyon je tada izborio plasman u osminu finala zbog bolje gol razlike u odnosu na Ajax koji je sumnjao na namještaljku Dinamo je čak i vodio 1-0 golom Matea Kovačića, slavio se gol kao da klempavi trofej ide u maksimirske vitrine. No, onda je uslijedio debakl za pamćenje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Francuzima nije trebala samo pobjeda, već i što veća pobjeda jer je Ajax uoči posljednjeg kola imao plus tri, a Lyon minus četiri. I obolje se dogodilo. Lyon je slavio sa 7-1 i prošao dalje. Četiri je zabio Gomis, po jedan Gonalons, Briand i Lisandro. Kruno Jurčić je dobio otkaz, Zdravko Mamić ispričao se za blamažu. Treneru Ajaxa Franku de Boeru sve je bilo sumnjivo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Moj asistent mi je rekao da su Lyonovi golovi u drugom poluvremenu zagrebačke utakmice padali začuđujuće lagano i brzo. Neobično je u pola sata primiti šest golova, pogotovo u natjecanju ove razine. Ako se u Maksimiru događalo nešto sumnjivo, UEFA bi to morala istražiti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tada su za Dinamo igrali Mateo Kovačić, Domagoj Vida, Šime Vrsaljko, Milan Badelj, Arijan Ademi. Kova je postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu s četiri osvojene Lige prvaka, ostali su napravili velike karijere i upravo zato nepojmljivo je kako je takva momčad uspjela doživjeti ovakav debakl. No, to je u prošlosti, pa neka tamo i ostane. Bolje ne dirati, s nadom kako se ovakvi dani više nikada neće vratiti na Maksimir.

