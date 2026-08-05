Salaha povezivali s MLS-om, Saudijskom Arabijom, no on je odabrao nešto sasvim drugo

'Faraon' Mohamed Salah dovršava jedan od najiznenađujućih transfera ovog ljeta. Egipatski napadač će u turski Trabzonspor.

Naime, Salah je nakon završetka prošle sezone postao slobodan igrač, a da je posao gotov potvrdio je poznati insajder Fabrizio Romano.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah to Trabzonspor, here we go! Club confirms agreement in place for the Egyptian striker.



Salah joins on two year deal as free agent after leaving Liverpool. pic.twitter.com/JhILAobRvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Turski klub ubrzo je objavio i konkretne detalje Salahova dolaska. Egipatski napadač trebao bi u srijedu, 5. kolovoza, u 12 sati sletjeti u terminal općeg zrakoplovstva istanbulske zračne luke Atatürk. Nakon liječničkih pregleda trebao bi otputovati u Trabzon, gdje se očekuje dovršetak posla.

Predsjednik Trabzonspora Ertuğrul Doğan potvrdio je da transfer još nije formalno zaključen, ali je rekao da bi Salah ugovor mogao potpisati u četvrtak. Time je praktički potvrđeno da su pregovori ušli u završnu fazu iako klub zasad službeno govori samo o njihovu početku.

Salah bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor. Navodi se da mu je Trabzonspor ponudio 17 milijuna eura godišnje, dodatnih pet milijuna eura te 20 posto prihoda od prodaje proizvoda s njegovim imenom. Financijski detalji još nisu službeno objavljeni.

Foto: Phil Noble

Salah je ovoga ljeta napustio Liverpool nakon devet godina provedenih na Anfieldu. Za engleski klub postigao je više od 250 pogodaka te osvojio dvije Premier lige, Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, europski Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo. Egipćanina se ranije povezivalo i s Beşiktaşem, ali je taj posao propao zbog financijskih zahtjeva i pitanja marketinških prava.

Trabzonspor je potom ušao u pregovore i prema posljednjim informacijama, uvjerio Salaha da karijeru nastavi u Turskoj umjesto u Saudijskoj Arabiji ili MLS-u. Trabzonspor je prošlu sezonu završio na 3. mjestu turskog prvenstva, osam bodova iza prvaka Galatasaraya, a nastupit će u doigravanju za Europsku ligu. Dolazak jednog od najboljih nogometaša u povijesti Premier lige predstavlja jedan od najvećih transfera u povijesti turskog nogometa.