Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZNENAĐUJUĆI TRANSFER

Salaha povezivali s MLS-om, Saudijskom Arabijom, no on je odabrao nešto sasvim drugo

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Salaha povezivali s MLS-om, Saudijskom Arabijom, no on je odabrao nešto sasvim drugo
Foto: Peter Cziborra
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Salah bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor. Navodi se da mu je Trabzonspor ponudio 17 milijuna eura godišnje

Admiral

'Faraon' Mohamed Salah dovršava jedan od najiznenađujućih transfera ovog ljeta. Egipatski napadač će u turski Trabzonspor. 

Naime, Salah je nakon završetka prošle sezone postao slobodan igrač, a da je posao gotov potvrdio je poznati insajder Fabrizio Romano

Turski klub ubrzo je objavio i konkretne detalje Salahova dolaska. Egipatski napadač trebao bi u srijedu, 5. kolovoza, u 12 sati sletjeti u terminal općeg zrakoplovstva istanbulske zračne luke Atatürk. Nakon liječničkih pregleda trebao bi otputovati u Trabzon, gdje se očekuje dovršetak posla.

Predsjednik Trabzonspora Ertuğrul Doğan potvrdio je da transfer još nije formalno zaključen, ali je rekao da bi Salah ugovor mogao potpisati u četvrtak. Time je praktički potvrđeno da su pregovori ušli u završnu fazu iako klub zasad službeno govori samo o njihovu početku.

Salah bi trebao potpisati dvogodišnji ugovor. Navodi se da mu je Trabzonspor ponudio 17 milijuna eura godišnje, dodatnih pet milijuna eura te 20 posto prihoda od prodaje proizvoda s njegovim imenom. Financijski detalji još nisu službeno objavljeni. 

Premier League - Liverpool v Aston Villa
Foto: Phil Noble

Salah je ovoga ljeta napustio Liverpool nakon devet godina provedenih na Anfieldu. Za engleski klub postigao je više od 250 pogodaka te osvojio dvije Premier lige, Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, europski Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo. Egipćanina se ranije povezivalo i s Beşiktaşem, ali je taj posao propao zbog financijskih zahtjeva i pitanja marketinških prava.

Trabzonspor je potom ušao u pregovore i prema posljednjim informacijama, uvjerio Salaha da karijeru nastavi u Turskoj umjesto u Saudijskoj Arabiji ili MLS-u. Trabzonspor je prošlu sezonu završio na 3. mjestu turskog prvenstva, osam bodova iza prvaka Galatasaraya, a nastupit će u doigravanju za Europsku ligu. Dolazak jednog od najboljih nogometaša u povijesti Premier lige predstavlja jedan od najvećih transfera u povijesti turskog nogometa. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Pao je 'here we go', Salah odlazi u Tursku!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao je 'here we go', Salah odlazi u Tursku!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu
POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu

Hrvatski prvak ima prednost od pet golova protiv momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić nakon prvog susreta 3. pretkola Lige prvaka. Prolazak mora potvrditi u utorak od 19 sati, već čeka norveški Viking

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026