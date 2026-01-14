Šamar za Šutala: Ajax u kupu primio šest komada od AZ-a!

Nogometaši PSV Eindhovena rutinski su izborili plasman u četvrtfinale nizozemskog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili Den Bosch 4-1.

PSV je već nakon pola sata riješio pitanje pobjednika postigavši četiri gola. Strijelci su bili Couhaib Driouech (11, 26), Dennis Man (13) i Esmir Bajraktarević (22). U nastavku susreta Den Bosch je ublažio poraz golom Dannyja Verbeek u 78. minuti. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić je za goste iz Eindhovena je igrao od 73. minute.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Plasman u četvrtfinale izborio je i AZ rekordnom 6-0 pobjedom protiv Ajaxa. Junak susreta bio je trostruki strijelac Troy Parrott (2, 33, 80), a među strijelce su se upisali i Peer Koopmeiners (45+1), Keet Smit (47) i Ibrahim Sadiq (88).

Ajax je od 66. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Owen Wijndal. Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo odigrao je cijeli susret za goste iz Amsterdama. Mjesto među osam najboljih izborili su i branitelj naslova Go Ahead Eagles, te Twente i Telstar.