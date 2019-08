Sammir ponovno u HNL-u: U Lokomotivi mijenja Ivanušeca

'Filho' će opet gaziti hrvatskim travnjacima, no ovaj puta u dresu Lokomotive! Luka Ivanušec (20) otišao je u Dinamo, a Sammir (32) bi tako trebao nadopuniti njegovo mjesto u klubu s Kajzerice, doznaju Sportske novosti.

Bivši hrvatski reprezentativac ima i nekih ponuda s istoka, ali ne odlazi mu se tamo ni po cijenu veće plaće. Očito mu se ne sviđaju takve avanture nakon što je igrao u Kini. Imao je ugovor s brazilskim drugoligašem Sport Recifeom, ali raskinuo je ugovor s njima i u Zagreb može doći bez odštete.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sammir je u Sport Recife došao 14. siječnja, a u travnju mu je produžen ugovor do 31.prosinca. Za Sport je nastupio u 12 utakmica zabivši pritom jedan gol. Prethodno je igrao za kineski WH Zall. Od 2007. do 2014. godine igrao je za zagrebački Dinamo. Otišao je zatim u španjolski Getafe pa se preko kineskih prvoligaša i drugoligaša vratio u Maksimir u siječnju 2017. No tada je ostao samo šest mjeseci pa potpisao za WH Zall. Nakon toga je bio neko vrijeme bez kluba, a onda obukao dres Sporta iz grada Recife.

Sammir je od 2012. do 2014. godine sedam puta nastupio za reprezentaciju Hrvatske, a jedan od nastupa bio je na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

Sve je još uvijek u fazi pregovora, a konačna odluka trebala bi se saznati kroz nekoliko dana.