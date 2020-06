Sammir se otvorio: Sestra mi već par godina ima problema s drogom, oca nisam ni imao...

Trebao sam se vratiti u Dinamo i treći put, ali sve je propalo jer mi je Zdravko rekao da ga bojkotiraju u klubu. Radio sam sranja, ali nikad suigrače nisam zvao u izlaske, otvorio se Sammir u podcastu

<p>Bivši hrvatski reprezentativac <strong>Sammir </strong>(33) gostovao je u četvrtak u A1 nogometnom Podcastu. Pratitelje je oduševio iskrenošću i jednostavnošću, a otvorio se i po pitanju nekih privatnih stvari. Pričao je o svom djetinjstvu u <strong>Itabuni</strong>.</p><p>- Imao sam mirno djetinjstvo, nije bilo toliko kriminala tad, ali sad je užasno. Ovdje auti "spavaju" vani, a u Brazilu ne smijete automobil preko noći ostaviti na otvorenom. Ljudi moraju dizati ograde po dva-tri metra. Tamo ili imaš, ili nemaš - otvoreno je kazao Sammir pa se dotaknuo obitelji:</p><p>- Oca nisam ni imao, a majka u Zagreb nikad nije ni došla, bio sam sam. Zato mi je značilo kad me <strong>Zdravko Mamić </strong>pozvao svojim sinom, 'filhom'. Nažalost, zbog tog nadimka mi je kasnije bilo i neugodno, to mi je bio uteg. Ispalo je da me on gura u reprezentaciju da se prodam, a jedino mene nisu htjeli prodati. Čuo sam da me ne žele pustiti jer druge igrače činim boljima pa se lakše prodaju, ali prodavali su se igrači i nakon mog odlaska iz Dinama. </p><p>U Zagrebu je Sammir često znao zaviriti u čašicu.</p><p>- Pio sam da zaboravim. Imao sam problema. Jedan od razloga je i taj što mi sestra zadnjih osam-devet godina ima problema s drogom. Najdraže piće mi je viski s kokosovom vodom, to pijem u Brazilu. Nekad ga znam miješati i s energetskim pićima - otkrio je.</p><p>Odlazak iz Dinama u Španjolsku bio mi je ostvarenje sna.</p><p>- Tih zadnjih nekoliko mjeseci molio sam ljude iz Dinama da me puste negdje na posudbu, nisam više mogao izdržati ovdje. Bilo je teško igrati stalno pred praznim tribinama, u toj <strong>negativnoj </strong>atmosferi. Realno, već nakon dvije sezone prerastao sam HNL. Imao sam 14-15 godina kad sam pratio Valenciju u Španjolskoj i bio mi je san zaigrati za njih. Otišao sam na kraju u Getafe i tek tamo vidio što znači profesionalizam. Nisam se više mogao za*ebavati. Trebalo mi je neko vrijeme da uhvatim ritam, doveo sam u Madrid kondicijskog trenera iz <strong>Beograda </strong>i doveo se u red. Trener Getafea me obožavao, a kad sam dobio ponudu iz Kine kazao mi je da će dati ostavku ako me prodaju. Otišao sam, uvjeti su bili sjajni, a trener je idući dan dao ostavku - prisjetio se bivši hrvatski reprezentativac.</p><p>Igranje za hrvatsku nogometnu reprezentaciju bilo mu je ostvarenje sna. </p><p>- Tko zna, da sam se ranije prodao iz Dinama možda bi me pozvali i Brazilci. Ipak, tamo vladaju neki menadžerski lobiji. Od najmlađih kategorija do seniora, tamo menadžeri nekakve bezvezne igrače guraju u reprezentaciju. Debitirao sam kod Štimca na prijateljskoj utakmici u Rijeci, zabio i gol. Bio sam dobar i s Nikom Kovačem, on me došao gledati u Madrid na utakmici Getafea i Barcelone koju sam odigrao sjajno. Dan ranije imali smo razgovor i kazao mi je da ću biti među 30 kandidata za SP-u Brazilu ako odigram dobru utakmicu, to mi je bila strašna motivacija.</p><p>Smatra da je današnji Dinamo po imenima puno skromniji od ondašnjeg.</p><p>- Apsolutno, pa tad sam igrao s igračima poput <strong>Badelja</strong>, Bišćana, Šimića, Šokote, Balabana. Danas Dinamo nema tako kvalitetne igrače, ali imao je trenera. Bjelica im je bio glavni igrač, sve je sjajno posložio. Ipak, za mene će ostati "mali trener" jer mi nije u lice mogao reći da me ne želi u Dinamu. Trebao sam se i treći put vratiti u Dinamo, Zdravko je kazao da me želi, Bjelica mi je rekao da me želi, a onda mi se dva-tri tjedna nije javio. Pa se Zdravko javio i rekao da ga u klubu ne slušaju, da ništa od mog dolaska...</p><p>A gdje su najbolji izlasci u Zagrebu?</p><p>- Uh, ne znam, više ne izlazim, haha. Prije se moglo izaći u bilo koji klub na Jarunu, bilo je sjajno, danas tog više nema. Smeta mi što su uvijek potencirali da puno pijem, da radim nerede u svlačionici, a ja nikad nisam izlazio sa svojim suigračima. Radio sam sranja sam. Izlazio sam s prijateljima koji uopće nisu nogometaši, družio se s Draperom... Danas živim u miru, nema pritiska, ovo su mi najbolji dani karijere. Smeta mi što se o meni pisalo kao o onom koji radi nerede, a, recimo, Domagoj Vida otvori pivo u autobusu i o tome se više i ne piše. Pa da sam ja to napravio poslali bi me na liječenje. Kad sam se smijao govorili su mi da se za*ebavam, kad sam bio ozbiljan govorili su da sam ljut, depresivan. Nikad nije bilo dobro. Promatrao se svaki moj pokret, jesam li nekom rekao dobar dan i slično...</p><p>Zna što će raditi nakon karijere.</p><p>- Ne želim biti trener, ali vidim se kao skaut za brazilsko tržište. Ali ono, bez presinga, želim raditi bez ugovora. Sigurno ću ostati živjeti u Hrvatskoj pa tu i tamo skoknuti do Brazila.</p><p>Jedan od najdražih suigrača bio mu je <strong>Ante Rukavina</strong>.</p><p>- Strašan igrač, guštao sam igrati s njim. Mogao je napraviti puno više, a uvijek kad sam ga pitao zašto ne igra bolje kazao mi je: 'Neda mi se'. Uopće nije volio taj život profesionalnog nogometaša, zato se i umirovio s 29 godina. Badelj mi je isto bio super, ali i Miroslav Slepička. Baš je znao zadržati loptu, asistirati. Danas mi se u Dinamu sviđa Bruno Petković, sličan je kao Miroslav, žao mi je što nikad nisam igrao s Petkom.</p><p>Da može uzeti hrvatsko ime, zna koje bi to bilo.</p><p>- Dominik, to ime mi se sviđa. A hrvatska verzija mog imena bila bi Jure - nasmijao se.</p>