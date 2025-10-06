Samo četvorica trenera su još neporažena u ligama 'petice'. Među njima su trojica Hrvata

U najboljim europskim ligama iza nas je petina prvenstva, a nevjerojatan je podatak da su, od ukupno 96 trenera u francuskoj, engleskoj, talijanskoj, njemačkoj i španjolskoj prvoj ligi, samo četvorica neporažena na otvaranju prvenstva. Vincent Kompany iz Bayerna i uz njega trojica Hrvata! Ivan Jurić koji vodi Atalantu, Igor Tudor koji je na klupi Juventusa i Niko Kovač koji trenira Borussiju Dortmund.

Tudorov Juventus se nakon šest kola Serie A nalazi na petom mjestu s tri pobjede i tri remija. Jurićeva Atalanta je mjesto ispod, ima deset bodova uz omjer od dvije pobjede i čak četiri remija. Što se tiče Kovača i njegova kluba, zasad su se isprofilirali kao najveći konkurent Bayernu u borbi za naslov prvaka. Nalaze se na drugom mjestu, s 14 bodova, koje su skupili u četiri pobjede i dva remija.

Kada je Niko Kovač u siječnju preuzeo Borussiju Dortmund, klub se nalazio na skromnom 11. mjestu Bundeslige. Osam mjeseci kasnije, Signal Iduna Park svjedoči potpunoj transformaciji. Kovač nije samo vratio momčad u Ligu prvaka, već je od nje stvorio stroj koji ne gubi. Njegov niz bez poraza u prvenstvu proteže se na dvanaest utakmica, uključujući furiozan start nove sezone. Sva trojica natječu se i u Ligi prvaka, Borussia ima pobjedu i remi, Atalanta pobjedu i poraz, a Juventus je na dva remija.

Tajna Kovačevog uspjeha leži u granitnoj obrani. Prelaskom na sustav s tri braniča, Kovač je stabilizirao momčad koja je prije njegova dolaska primala previše pogodaka. Danas je Borussijina obrana među najboljima u ligi, s četiri uzastopne utakmice bez primljenog gola.

- Obrana počinje od napadača i to je ono što pokušavam prenijeti svojim igračima. Ako rano presiječemo napade, imamo manje problema otraga - izjavio je Kovač, čija momčad ima najbolji prosjek osvojenih bodova (2.16 po utakmici) u povijesti kluba u ovoj fazi natjecanja. Dok napadači poput Serhoua Guirassyja i Karima Adeyemija briljiraju, temelji uspjeha izgrađeni su na taktičkoj disciplini koju je donio hrvatski strateg.

U Italiji, gdje je taktika uzdignuta na razinu umjetnosti, Igor Tudor s Juventusom izaziva strahopoštovanje. Legendarni Antonio Cassano nije štedio komplimente, nazvavši ga "pravim fenomenom Serie A" i istaknuvši kako je njegov rad impresivniji od onog Massimiliana Allegrija u Milanu. Juventus je pod Tudorovim vodstvom jedina neporažena momčad u Serie A, a pobjeda od 4-3 protiv najvećeg rivala Intera pokazala je karakter i pobjednički mentalitet koji je Tudor usadio u momčad.

Iako su uslijedili remiji protiv Verone i Atalante, kao i protiv Milana, koji su izazvali određene kritike, Tudor ostaje pragmatičan.

- To je nogometna rutina, s dobrim i manje dobrim stvarima. Ništa novo. Dobro smo krenuli i naporno radimo - poručio je. Njegov Juventus možda još nije dosegao vrhunac forme, ali je postao iznimno otporna i teško pobjediva momčad. Uspjeh Tudora evocira uspomene na sezonu 2011./2012., kada je Antonio Conte s Juventusom osvojio naslov bez poraza, a navijači se nadaju da je ovo početak nove ere dominacije pod vodstvom hrvatskog trenera.

Možda i najveće iznenađenje među neporaženim trenerima je Ivan Jurić. Preuzeti Atalantu nakon ere vizionara Giana Piera Gasperinija bio je ogroman izazov, no Jurić je dokazao svoju kvalitetu. Iako je njegova momčad upisala četiri remija u prvih šest kola, što ju trenutno drži na šestom mjestu, činjenica da je i dalje neporažena u prvenstvu govori sama za sebe.

Jurićeva Atalanta je čvrsta, organizirana i taktički besprijekorna momčad. Remi od 1:1 protiv Tudorovog Juventusa najbolji je dokaz njihove otpornosti i sposobnosti da se nose s najjačima. Iako je doživio poraz u Ligi prvaka od moćnog PSG-a, u domaćem prvenstvu Jurić je stvorio tvrđavu koju nitko još nije uspio osvojiti. Njegov rad možda ne privlači toliko medijske pažnje kao onaj Kovača i Tudora, ali rezultati potvrđuju da je riječ o još jednom vrhunskom stručnjaku izvanredne hrvatske trenerske generacije.

Dok sezona odmiče, pred hrvatskim trojcem stoje novi izazovi. Pitanje je koliko dugo mogu održati svoje nevjerojatne nizove. No, jedno je sigurno – Igor Tudor, Niko Kovač i Ivan Jurić već su postigli nešto posebno. Njihov uspjeh nije samo osobna satisfakcija, već i golem ponos za hrvatski nogomet, koji je još jednom dokazao da proizvodi trenersku elitu sposobnu za najveće domete.