Diamantakos: Neću tražiti dres od Turana ni Falcaa. Ali ako oni budu htjeli moj, dat ću im ga...

Respektiram svakog protivnika, ali nikad ne bih nakon utakmice tražio dresove. Galatasaray nije najveći protivnik protiv kojega sam igrao, nego Juventus. Učinit ću sve da igramo grupnu fazu Europske lige, kaže Grk

<p>Otkad je u zimskom prijelaznom roku postalo jasno da će Hajduk dovesti napadača <strong>Dimitriosa Diamantakosa</strong> (27) bilo je dosta upitnika oko tog transfera. Na papiru je taj posao izgledao previše dobro da bi se tako jednostavno završio, a na koncu, kada je Grk doista sletio u Split i potpisao ugovor, sam je objasnio zašto je napustio <strong>St. Pauli</strong> i došao u <strong>Hajduk</strong>.</p><p>- Hajduk je veliki hrvatski klub, redovito igra Europu i želio sam napraviti korak naprijed u mojoj karijeri. Kad se tome doda prednost života u tako lijepom gradu poput Splita, pa predivno vrijeme, strastveni navijači... sve su to razlozi zbog kojih sam se odlučio doći – kazao je Diamantakos.</p><p><strong>Jedan ste od najstarijih i najiskusnijih igrača u redovima Hajduka, možete li pomoći suigračima da budu bolji?</strong></p><p>- To je jedna od razloga zbog kojih sam tu. Želim pomoći mladim igračima da napreduju, da skupe iskustva, ali i da klub postiže bolje rezultate i osvaja trofeje. Došao sam ovdje pomoći klubu da napravimo dobre stvari.</p><p><strong>S kim se od suigrača najbolje slažete na terenu?</strong></p><p>- Sa svima, s Mijom, Adamom, Jairom, Baselom, Stankom... Imamo dobru komunikaciju. Stigao sam u Split još dok je trajalo prošlo prvenstvo, trenirao sam s momčadi i to mi je pomoglo da upoznam suigrače i brzo se prilagodim.</p><p><strong>Gdje ima najviše prostora za napredak u igri Hajduka?</strong></p><p>- Ima puno prostora... Promijenio se trener, filozofija igre, sustav... moramo se iz utakmice u utakmicu dizati i igrati bolje. Sad će to biti malo teško jer nas čekaju jake utakmice u Europi i prvenstvu, ali moramo se dizati i igrati sve bolje i bolje. Nadamo se dobrom rezultatu već u četvrtak...</p><p><strong>Utakmica protiv Renove nije bila na nivou Hajduka, zbog čega niste bolje odigrali?</strong></p><p>- Istina je, nismo igrali dobro, ali uvjeti su bili teški a utakmica bez popravnoga, morali smo pobijediti. Imali smo dosta prilika koje nismo iskoristili i sada to moramo popraviti protiv Galatasaraya, oni nam neće dati toliko prilika, jednu – dvije i moramo ih iskoristiti.</p><p><strong>Možete li proći Galatasaray?</strong></p><p>- Vjerujem da imamo šansu, zbog prilike da igram Europu protiv suparnika kao što su Galatasaray i Rangers sam i došao u Hajduk, i učinit ću sve da igramo grupnu fazu Europske lige.</p><p><strong>Jeste li gledali utakmicu Galatasaraya protiv Basaksehirspora?</strong></p><p>- Gledao sam, dobra su momčad, imaju dobre igrače, žele se nadigravati i mi se moramo dobro pripremiti za tu utakmicu. Ako budemo kompaktni u obrani i agresivni, možemo im stvoriti jako puno problema iz kontra napada.</p><p><strong>Jeste li primijetili neke slabosti u njihovoj obrani?</strong></p><p>- Naravno, ali ne želim o njima govoriti, imaju slabosti ali bolje da ostanu tajna i da ih iskoristimo tijekom utakmice.</p><p><strong>Dojam je da su njihovi centralni bekovi Marcao i Luyindama nešto sporiji?</strong></p><p>- Obojica su jako dobri igrači, snažni su, ali recimo da im brzina nije najjača strana. Zato sam i kazao kako imamo šansu u kontra napadima. Njih dvojicu moramo pritisnuti.</p><p><strong>U Galatasarayu igraju i dvojica vaših bivših suigrača iz Olympiakosa, Omar Elabdellaoui i Jimmy Durmaz. Jeste li u kontaktu?</strong></p><p>- Ostali smo u kontaktu ali u zadnje vrijeme nismo baš pričali. Obojica su jako dobri igrači ali nisam siguran da će započeti utakmicu u četvrtak.</p><p><strong>Je li Galatasaray najveći protivnik s kojim igrate u Europi?</strong></p><p>- Ne, najveći je bio Juventus, dok sam igrao za Olympiakos...</p><p><strong>Možete li prognozirati rezultat?</strong></p><p>- Ha, dovoljno je i 0-1. Moramo biti kompaktni i koncentrirani, ako budemo dobri u obrani i sačuvamo našu mrežu, obavili smo veliki posao, a mi ćemo u napadu sigurno zabiti barem jedan gol, zabijali smo u svih pet utakmica do sada pa ćemo i Galatasarayu.</p><p><strong>Hoćete li mijenjati dres s nekim od zvijezda Galatasaraya, poput Falcaa, Turana...</strong></p><p>- Zbog problema s koronom dresovi se ne mijenjaju, a i bolje je da je tako, ne želimo dodatne probleme. Ni inače to ne radim. Respektiram protivnike, ali nikad ne bih tražio njihove dresove. A ako oni žele moj, neka slobodno pitaju, dat ću im svoj bez problema...</p>