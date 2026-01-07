Obavijesti

JEDAN IDE NA BLISKI ISTOK

Samo dva kluba HNL-a otišla na pripreme podalje od Hrvatske. Ni Dinamo, ni Hajduk, ni Rijeka

Piše Josip Tolić,
Trening GNK Dinamo na snijegu prije odlaska na pripreme u Čatež | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Varaždin iznenadio odabirom Dubaija za zimske pripreme! Dok ostali HNL klubovi idu u Istru, Varaždinci uživaju u toplini luksuznog Dubaija. Navijači oduševljeni ovom "pametnom" odlukom

Zimska stanka u hrvatskom nogometu je završila, a klubovi diljem zemlje započeli su s pripremama za proljetni dio sezone. No ova godina je specifična po izboru lokacija za središnji dio priprema. Samo jedan član "velike četvorke" otišao je podalje od Lijepe Naše (ne računajući susjednu Sloveniju). I to fenjeraš Osijek, koji se zaputio u Antalyu u Turskoj.

Čak pet klubova iz prve hrvatske lige za pripreme je odabralo Istru, koja se tradicionalno pokazala kao logičan izbor zbog blaže klime. Tako će na istarskom poluotoku zimske treninge odraditi Gorica, Lokomotiva, Slaven Belupo, Vukovar i, dakako, Istra 1961.

Hajduk se nakon silnih pregovora i kombinacija odlučio za štednju i ostanak u Splitu, Rijeka na svom Kvarneru, a Dinamo je otputovao u 40 kilometara udaljeni Čatež. Ipak, jedan je klub iskočio iz okvira i privukao najveću pažnju. Varaždin se uputio u Ujedinjene Arapske Emirate, točnije u luksuzni Dubai, gdje je će ih čekati temperatura od oko 24 stupnja.

‌- Pametni su. Njima jedinima neće biti hladno - zaključio je autor objave na platformi X.

Neki su korisnici povezali luksuznu destinaciju i sa Zlatkom Dalićem, izbornikom "vatrenih" koji je rodom iz Varaždina. Šale su se nastavile i na račun prenapučenosti Istre, pa je tako u jednom šaljivom komentaru istaknuto kako su istarski kapaciteti "prebukirani" jer "svi bi ovdje". Prvenstvo se nastavlja već 20. siječnja prekinutom utakmicom Istre i Rijeke u Puli od 16. minute, a tri dana poslije kreće redovito 19. kolo.

