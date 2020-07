Samo je pao: 'Zamračilo mi se, kažu da je srce prestalo kucati'

UFC-ov poluteškaš Corey Anderson (30) u veljači je izgubio od Jana Blachowicza (37), a posljedice nokauta osjetio je šest dana kasnije. Šetao je i samo pao te završio na hitnoj sa ozljedama glave

<p>U veljači je u prvoj rundi izgubio nokautom od <strong>Jana Blachowicza </strong>(37), a nakon toga se o njemu nije mnogo čulo. Prije toga imao je četiri pobjede zaredom, a onda je <strong>Corey 'Overtime' Anderson</strong> (30) naprosto nestao. A sad je jasno i zašto jer je iza njega bilo veoma teško razdoblje.</p><p>Borac se nakon nekog vremena javio na Facebooku sa uznemirujućom porukom, ali i fotografijama.</p><p>- - Bio je to dug put povratka, no napokon smo nazad. 21. veljače, nakon moje posljednje borbe, zamračilo mi se te sam pao i udario glavom u šljunak dok sam šetao. Završio sam na hitnom prijemu i tamo sam proveo pet dana, prošavši razne testove da bi saznali što mi se dogodilo. Prošao sam razne liječnike i svi osim jednog su mi rekli kako sam kolabirao od udaraca i nedostatka vode te hrane, nakon što sam nekoliko sati hodao šumom. Jedan liječnik rekao je da je u pitanju moje srce. Rekao je da mi je srce prestalo kucati i da bi mi se to moglo dogoditi u idućoj borbi. Lice moje supruge se instantno izmijenilo, kao i moje emotivno stanje - napisao je Anderson pa nastavio:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja UFC zvijezde Aleksandra Rakića</strong></p><p>- Postao sam bijesan jer sam bio ranjen iznutra. Nakon toga sam više puta odlazio u bolnicu kod raznih specijalista te sam prošao dvije bolne procedure na srcu, da bih došao do više saznanja. Stavili smo moju karijeru u mirovanje dok ne saznam kako mi je srce dobro. U ponedjeljak sam napustio bolnicu nakon posljednjeg tretmana, s liječničkim nalazom u ruci i porukom kako se mogu vratiti prebijanju ljudi", napisao je Anderson uz objavu nekoliko fotografija, na kojima jako dobro možemo vidjeli posljedice koje mu je uzrokovao spomenuti pad.</p><p>UFC-ov borac je sad dobro, a sad je i shvatio neke stvari o životu.</p><p>- Nakon moje borbe su komisija i liječnici napravili loš posao, odnosno pregledali su me i rekli mi da se mogu vratiti normalnom životu. I to sam gotovo skupo platio. Ovih pet mjeseci me je promijenilo i puno toga sad gledam iz drugačije perspektive. U prošlosti sam po tom pitanju bio nemaran, išao sam se samo boriti bez razmišljanja o odmoru i mom mentalnom zdravlju. Savjetujem svim borcima da paze na zdravlje, posebno ako prime neke jake udarce tijekom borbe ili na treningu. Uzmite si dovoljno vremena za oporavak. Trebala mi je doći situacija gdje me moj sin gleda u bolničkom krevetu da bih shvatio kako postoji stvarni život izvan života borca i kako želim uživati u njemu. Borite se pametno, trenirajte pametno i pametno se oporavljajte. Koristite svoju glavu dok i dalje imate mozak na mjestu - dovršio je Corey.</p>