Samo ne to! Martin Baturina napustio igru zbog ozljede...

Loše vijesti iz Italije. Martin Baturina je zbog ozljede morao napustiti teren na utakmici Juventusa i Coma. Hrvatski veznjak je u 58. minuti sjeo na travnjak i pokazao treneru Fabregasu da mu treba zamjena. Još nije objavljeno što se dogodilo, ali se čini kako je problem s mišićima, javlja Gazzetta dello Sport Como vodi 2-0 protiv Juventusa, utakmica je u tijeku

Foto: Ciro De Luca

Baturina je prvo poluvrijeme odradio dobro te je i u drugo krenuo bez većih problema. Imao je par duela u nastavku utakmice, a onda je u jednom trenutku sjeo i pokazao da ne može nastaviti utakmicu. Fabregas nije puno razmišljao te je odmah u igru poslao Sergija Roberta, a mladi hrvatski veznjak otišao je na odmor.

Bila bi grozna vijest da se radi o težoj ozljedi, ali Baturina se sam pridigao s terena i šepajući otišao na klupu. Nakon susreta znat će se što je s Baturinom, a duža ozljeda bila bi veliki minus za njega, Como i hrvatsku reprezentaciju.