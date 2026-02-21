Šok u Italiji! Martin Baturina se ozlijedio na utakmici Coma i Juventusa. Hrvatski veznjak šepajući napustio teren u 58. minuti. Čini se kako se radi o ozljedi mišića noge, ali ništa nije sigurno
Samo ne to! Martin Baturina napustio igru zbog ozljede...
Loše vijesti iz Italije. Martin Baturina je zbog ozljede morao napustiti teren na utakmici Juventusa i Coma. Hrvatski veznjak je u 58. minuti sjeo na travnjak i pokazao treneru Fabregasu da mu treba zamjena. Još nije objavljeno što se dogodilo, ali se čini kako je problem s mišićima, javlja Gazzetta dello Sport Como vodi 2-0 protiv Juventusa, utakmica je u tijeku
Baturina je prvo poluvrijeme odradio dobro te je i u drugo krenuo bez većih problema. Imao je par duela u nastavku utakmice, a onda je u jednom trenutku sjeo i pokazao da ne može nastaviti utakmicu. Fabregas nije puno razmišljao te je odmah u igru poslao Sergija Roberta, a mladi hrvatski veznjak otišao je na odmor.
Bila bi grozna vijest da se radi o težoj ozljedi, ali Baturina se sam pridigao s terena i šepajući otišao na klupu. Nakon susreta znat će se što je s Baturinom, a duža ozljeda bila bi veliki minus za njega, Como i hrvatsku reprezentaciju.
