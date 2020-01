Samo pogledam crveno-bijele kockice i odmah dobijem snagu

Srce je uvijek bilo tu, duša također. Uostalom, ne kažu bez razloga da je opasnije krdo zečeva s lavom na čelu, nego čopor lavova koje vodi zec. A kad vidite Domagoja Duvnjaka kako leti terenom, kako se baca za svakom loptom, onda i ostali moraju juriti sto na sat.

- Ne može nikad jedan igrač dobiti utakmicu - reći će Domagoj Duvnjak.

Možda je i u pravu, ali utakmicu protiv Crne Gore dobio je upravo on. Bacao se za svakom loptom kao da mu je posljednja. On je naš pravi lider.

- Ja sam kapetan i samim tim moram biti primjer dečkima, posebno mladima. Ali, ne znam jesam li vođa ili nisam. Imamo odličnu atmosferu u reprezentaciji i oko nje, krasi nas zajedništvo izvan terena i na terenu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



Nakupilo se u njegovoj karijeri jako puno teškim utakmica, iako ima 31 godinu, iza sebe ima šest, pazite, šest europskih prvenstava. Ovo mu je sedmo. I zato jako dobro zna što znači utakmica protiv Bjelorusije.

- To nam je malo finale, cilj nam je u drugi krug prenijeti maksimalni broj bodova. Protiv Bjelorusije smo igrali na Euru u Zagrebu i stvorili su nam puno problema. Samo, tada smo igrali obranu 6-0, sad igramo 5-1. A obrana kakvu smo igrali drugo poluvrijeme je naš forte - kaže Duvnjak i nastavlja.





- Igrali smo protiv njih i u Poljskoj, i tada je bilo problema. Pogledat ćemo te utakmice, moramo se dobro spremiti.

Iako je tijekom prosinca imao problema s listom, iako je Bundesliga najteža na svijetu, Domagoj je, Bogu hvala, potpuno zdrav. A to je najbolja moguća vijest. Jer, Dule je igrač čija se riječ sluša. Igrač, koji se za Hrvatsku nikad nije štedio. Pa, budite sigurni, neće ni danas.

Protiv Crne Gore je u dvorani bilo 3.000 hrvatskih navijača. Danas, protiv Bjelorusije, očekuje se 5.000! Kolone hrvatskih navijača krenut će danas prema Grazu.

- Da, i mi smo čuli da se sprema invazija. Zbog toga mi je jako drago. Uvijek dajem sve od sebe, nikad se ne štedim, a kad vidim crveno-bijele kockice na tribina, ponese me, daju mi snagu. Siguran sam da će nas podržati i protiv Bjelorusije. Kad sam u reprezentaciji, sve što izbornik traži od mene, to ću i napraviti.

Foto: Peter Steffen/DPA/PIXSELL



U bogatoj karijeri s Hrvatskom na velikom natjecanju nije osvojio niti jednu zlatnu medalju. Lino Červar, pak, jedino nema europsko zlato.

- A motivira me to, da, fali mi ta medalja. Iako, još je prerano pričati o tome. Što nam nedostaje? Svega pomalo. Hoćete li otići do kraja odlučuje puno faktora. Forma, pa jedna stativa, prečka, promašeni udarac. Sreća je u sportu jako važna stvar, a ja vjerujem da će na ovom Europskom prvenstvu biti na našoj strani. Ajmo mi prvo dobiti Bjelorusiju, pa ćemo onda polako dalje. Ovo je tek početak, tek hvatamo formu.

Pa kad ćete doći u top formu?

- Evo, već protiv Bjelorusije, ha, ha...

Austrijski mediji nas vide jako visoko, jako daleko.

- Imate osam ili devet reprezentacija koje će se boriti za postolje. Danska, Švedska, Norveška, Francuska... Mi? Tu smo negdje, naravno da idemo u borbu za medalju, ali, opet, kažem vam, puno je tu faktora. Za početak, sreća...

