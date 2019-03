Samo trpaj, Babo! Bogdanović najbolji, Bostonu dao 27 poena

Ponovno je Bojan Bogdanović bio sjajan! Zabio je 27 koševa, čak devet više od prvog najbližeg suigrača Younga, ali nije Babo sam bio dovoljan Indiani da pobijedi Boston u gostima (114-112). Igrao je više od pola sata, a imao je i dvije asistencije i jedan skok. Boston je predvodio nevjerojatni Kyrie Irving s 30 koševa.

Babo Beretta igra uvjerljivo najbolju sezonu otkad je 2014. iz Fenerbahčea stigao u NBA, iako Indiana baš i ne briljira s rezultatima, imaju svoje mjesto u doigravanju na Istoku. Bogdanoviću za nekoliko mjeseci ističe ugovor, a Amerikanci procjenjuju da bi za sljedeći kojeg potpiše u najjačoj ligi svijeta mogao dobiti do 45 milijuna dolara, odnosno oko 17,5 milijuna eura po sezoni!

James vodio Lakerse do pobjede, Rondo rekordan u asistencijama

Dario Šarić ubacio je deset poena, a Minnesota je u produžecima srušila Golden State Warriorse. Dario je ostao bez asistencije, ali je imao deset skokova. Gostima nije pomogao ni trojac koji je imao 20+ koševa - Steph Curry (37), Kevin Durant (23) i Klay Thompson (20).

Los Angels Lakersi su uspjeli pobijediti Charlotte 129-115, predvodio ih je LeBron James s 27 ubačaja, a Caldwell-Pope je imao dva manje. Rajon Rondo imao je nevjerojatnih 17 asistencija, što je rekord ove sezone!

Make it a season-high 17 ASSISTS for Rajon Rondo on NBA League Pass! #LakeShow pic.twitter.com/ggryT1etvg — NBA (@NBA) 30. ožujka 2019.

Utah Jazz je predvođen Mitchellom (35 koševa) sa 128-124 pobijedio Washington kog kojih je najbolji bio Beal s 34 koša, a Denver je u gostima pobijedio Oklahomu 115-105. Najbolji pojedinci u obje momčadi su ubacili po 27 poena - Murray i Westbrook.

Atalanta je kod kuće izgubila od Portlanda 98-118, a najraspoloženiji u redovima gostiju je bio Damian Lillard s 36 koševa, sedam asistencija i tri skoka. Portlandu je ovo šesta uzastopna pobjeda.