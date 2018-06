Samo u Rusiji: Auto s uzorkom pitona i udava nema ni Ronaldo

Problem s kičem danas je u tome što se ne prepoznaje tako lako. Ne zato što ga ima malo, već zato što ga ima puno. U Rusiji, na svakom koraku. Želite li na rusko tržište s jednostavnim, sasvim običnim stvarima - nemojte. To je poslovni potez, otprilike, kao zastupništvo Lamborghinija za Somaliju.

U centru grada, vjerovali ili ne, dominiraju Mercedesi sa zmijskim uzorcima. Jednom je to piton, drugi put udav, treći anakonda... Uglavnom, shvatili ste, radi se o zmijama koje svoj plijen ubijaju gušenjem, omotavanjem oko nesretnika. Otrovnice, poput kraljevske kobre ili crne mambe, ovdje ne prolaze. Jebiga, premalo boja. Ovakav vozni park, kakav se može sresti u Rusiji, nema ni Cristiano Ronaldo. Možda bi Petar Stojanović, Dinamov branič, koji je vozio baršunati auto, mogao ovdje dobiti ideju.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

Na prednjim svjetlima su nešto nalik očiju anakonde, crne boje dakako. Jer kakva bi to bila zmija bez očiju. Unutrašnjost auta vrišti baroknim ukrasima, koji se posebno ističu konstantnom promjenom osvijetljenja pa se ne preporuča ljudima koji pate od epilepsije.

U Rostovu, gdje su vrućine kao u Rio de Janieru, na kupalištu uz rijeku Don, također možete vidjeti rusku maštovitost. Prosječnom Rusu na plaži treba četiri puta više prostora nego 'običnom' kupaču. Ispočetka se čine skromnim, no onda su počeli vaditi luftmadrace, prvo jedan, pa drugi, pa čamac, lopta, aligator, zebra, dupin, mravojed, labud... Čitav plastični zvjerinjak poskakuje okolo, a Rusi i dalje pušu i napuhavaju.

Posebna priča su jastuci. Nema slatkovodne ribe koju nisu pretvorili u jastuk. Tako dućanom plivaju šarani, somovi, pastrve, jegulje, smuđevi i štuke. Eto, kad su naši Slavonci nemaštoviti, Rusi nisu.

- To su ukrasni jastuci, ali mogu se koristiti i za spavanje - ljubazno je objasnila prodavačica.

Da bi pastrva ili som bili ukrasni detalj, šta ja znam, valjda bi stan trebao izgledati poput akvarija. No, nisu baš ni jeftini, šaran od tkanine punjen stiroporom košta 160 kuna, smuđ je nešto jeftiniji pa se glava na njega može nasloniti već za 130 kuna.

- Imamo i jastuk u obliku antilope - nastavila je Julija i izvadila jastuk gotovo u prirodnoj veličini s malim prekidačem, kojeg, ako vam je pretiho, samo pritisnete i kreće muzika.

Eh, da, što se tiče muzike i hitova koji su trenutno popularni širom svijeta Rusi u većini slučajeva naprave svoje verzije istih na ruskom. Tako je iz jastuka počela treštati obrada Rihannine pjesme Diamonds.

- Sjaj blista poput dijamanta - otprilike su preveli maštoviti Rusi.

Nema hita koji se nije obradio na ruskom, Beyoncin "If i were a boy", "Sorry", "The Chamber" od Lennyja Kravitza pa sve do, što se uz malo mašte može nazvati "Despacito".

Da čujete Despacito na ruskom jeziku jedino što možete povikati je - spasito nas od te glazbe.

