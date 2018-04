Samo u Rusiji: Gađao trenera pijetlom, prijeti mu zatvor....

Navijač ruskog drugoligaša Luch Energiyaje bacio je pijetla prema klupi na kojoj se nalazio i trener kluba Aleksandr Grigoryan kojem navijači zamjeraju to što je prije par godina napustio klupu njihovog kluba kako bi postao trener velikog rivala i susjednog kluba SKA Khabarovskog.

U nedjelju je odigrana utakmica 33. kola ruskog prvenstva između Fakel Voronezha i Luch Energiyaja u kojoj je domaća ekipa slavila s 3-1. Navedena utakmica sama po sebi nije nekakva vijest, ali ono što se dogodilo na tribinama spada u rubriku vjerovali ili ne.

Jedan navijač Luch Energiyaje gađao je trenera svoje ekipe živim pijetlom zbog čega mu prijeti 15 dana zatvora. On se u jednom trenutku utakmice spustio skroz do ograde i bacio pijetla u smjeru gdje se nalazio trener njegove ekipe.

Pijetao je sletio na travnjak nakon čega je par trenutaka mirno sjedio, dok se navijač derao na Grigoryana pokazujući mu srednji prst.

A fan of Luch-Energiya, the 2nd tier Russian Football National League club in the country's Far Eatsern city of Vladivostok, throws a live rooster onto the pitch in protest at manager Aleksandr Grigoryan 🐓 pic.twitter.com/JBbxfLjcTX