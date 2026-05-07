Samovojska: Arsenal? Duže čeka naslov prvaka od Hajduka

Anton Samovojska i Željko Sopić gostovali su u HRT-ovom studiju kao stručni analitičari za polufinalnu utakmicu Bayerna i PSG-a te najavili finalni sraz Arsenala i PSG-a.

- Mislim da je to otvorena utakmica bez obzira na to što bismo vjerojatno u ovom trenutku po nekoj trenutnoj formi rekli da je PSG u prednosti, ali treba vidjeti tko će biti zdrav do tog finala. Mislim da je to utakmica u kojoj neće biti puno golova - rekao je Sopić.

Zagreb: Prezentacija dvaju velikih sportskih događaja koje će pratiti HRT | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Voditelj Marko Šapit pitao je Samovojsku bi li Arsenalovo eventualno osvajanje Premier lige pomoglo "topnicima" za finale LP.

- To im je najvažnija priča, ta premierligaška. Da nakon toliko vremena, toliko čekanja, 22 godine, je li tako? Duže nego Hajduk čekaju naslov prvaka u Premiershipu. Grozno. Ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem samo u igrače, u igru i u taj trenutak kad se to igra - rekao je Samovojska.

Arsenal je 13 puta bio engleski prvak, posljednji put 2004., dok Hajduk ima šest naslova hrvatskog prvaka, a posljednju titulu proslavio je 2005.

POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM: