Šampion jedva preživio Ortiza! 'King Kong' je pao u 10. rundi

Deontay Wilder ima klasu, ali ima i srce šampiona.

Jer nakon onoga što je preživio u meču s Luisom Ortizom, u toj sedmoj rundi, kad ga je samo gong spasio da ne bude brutalno nokautiran, da ne završi na koljenima prvi put u svojoj karijeri, vratiti se u meč mogu samo najveći boksači. A Wilder to s omjerom 40-0 u profesionalnoj karijeri, uz 39 nokauta, definitivno jest.

Teturao je šampion ringom u završnih 20-ak sekundi spomenute sedme runde, tražio klinč s Ortizom, bilo što što bi mu dalo da predahne barem na trenutak, ali Kubančeve "bombe" pronalazile su put do brade, jetre, nosa Wildera koji nije znao gdje je.

Jedva je nekako oteturao do svog kuta kad ga je od kanonade Ortizovih udaraca napokon spasio gong. Do tog trenutka Ortiz je dobijao ovaj meč.

Pametno je kontrolirao uvodne četiri runde, izvrsno je boksao 38-godišnji Kubanac koji je do danas također bio neporažen, imao je svih 28 pobjeda, ali u petoj se našao u problemima jer je naletio na moćnu desnicu prvaka po WBC-u.

Završio je na podu i sudac je brojao, no ustao je iz nokauta.

E, tu su tek počeli problemi, ali za - Wildera! Ispuhao se pokušavajući brzo riješiti Ortiza, postao je nervozan i neoprezan, počeo je brzati i usred inicijative, napadajući u finišu te sedme runde primio je udarac u bradu koji ga je umalo "ugasio".

Samo koja sekunda više da je bila do konca te sedme runde, vjerojatno se Wilder ne bi izvukao. Ali Brončani Bombarder, kako ga zovu, imao je sreće - 'King Kong' Ortiz ga u osmoj nije uspio dokrajčiti jer je i njemu počelo "ponestajati goriva", počelo se osjećati da mu je ipak 38 godina.

Krajem devet Wilder je opet napao, tek toliko da pošalje poruku da je opet na nogama, a u desetoj je krenuo na sve ili ništa. Uzdrmao je King Konga desnicom pa ga bacio na koljena krošeima i tu je bio kraj.

To je 40. pobjeda u karijeri prvaka teške kategorije po WBC-u i definitivno je spreman za pobjednika meča Anthony Joshua - Joseph Parker. Oni se 31. ožujka u Cardiffu bore za ujedinjenje pojaseva: Joshua je prvak po WBA-u i IBF-u, a Parker po WBO-u.

Wilder: Eto vidite, znam i primati udarce

Pravi šampioni uvijek pronađu način kako da se vrate, to je upravo ono što sam ja napravio. Pokazao sam da mogu primiti udarac, nisu to bili tako teški udarci, samo su me malo izbacili iz ravnoteže, rekao je Wilder nakon najvećeg ispita u karijeri.

- Najopasniji sam čovjek na planeti, najjači sam i to sam dokazao večeras. Borio sam se protiv čovjeka kojeg su izbjegavali svi, čak i šampioni. Ortiz se nema čega sramiti, pružio je dobru partiju, definitivno može izaći iz ringa uzdignute glave - dodao je Wilder, koji sanja ujedinjenje pojaseva.

- Spreman sam! Moje mjesto je na vrhu hranidbenog lanca, uskoro će biti samo jedan šampion i odazivat će se na ime Deontay Wilder - rekao je Amerikanac.

'Mislio sam da ga imam'

No u sedmoj rundi nitko ne bi uplatio ni kunu da će Wilder na kraju slaviti. Teturao je, tražio utočište u Kubančevom zagrljaju... Bez ozbira što je rekao da mu ti udarci nisu naštetili, da je sjeo još jedan, da je ostalo još par sekundi, otišao bi u svijet snova.

- Malo je falilo, mislio sam da ga imam. Da mi je ostalo još nekoliko sekundi... Defititivno ga je gong spaio. Mislio sam da sam napravio dovoljno, svaka mu čast, preživio je oluju - rekao je Kubanac Ortiz i dodao:

- To je takav sport, jedan udarac može završiti meč. Primio sam taj težak udarac, ali dobro sam. Mislio sam da pobjeđujem, a onda me zahvatio. On je veliki šampion.