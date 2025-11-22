Zubčića diskvalificirali, Rodeš i Kolega nisu završili prvu vožnju

Hrvatski skijaši odradili su prvu vožnju slaloma u austrijskom Gurglu. Ne mogu naši predstavnici biti zadovoljni s odrađenim slalomom i Gurgl će im zasigurno ostati u lošem sjećanju jer nijedan nije izborio drugi lauf. Samuel Kolega imao je startni broj 15, ali nije uspio završiti stazu. Na početnom dijelu je proklizao i pao te završio utrku. Istok Rodeš započeo je utrku sa startnim brojem 31 te kao Kolega proklizao, samo na kraju utrke.

Filip Zubčić startao je dvadeseti i odradio vožnju s vremenom od 53.33 sekunde. Imao je sekundu i 21 stotinku zaostatka za vodećim McGrathom, odnosno vrijeme koje bi mu osiguralo drugi lauf, ali je nakon dodatne provjere diskvalificiran zbog haklanja jednih vrata na sredini staze. Nitko od službenih osoba nije to primijetio tijekom njegove vožnje, već je napravio potez vrijedan divljenja i sam se prijavio žiriju utrke. Naravno, bodovi su bitni , ali iskrenost i poštenje su puno važniji. Ovim potezom Filip je dokazao kako je veliki sportaš, a još veći čovjek.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Na čelu poretka nakon prve vožnje je Norvežanin Atle Lie McGrath s vremenom od 52.12 sekundi. Drugi lauf na rasporedu je od 13.30 sati i moći ćete ga pratiti uživo na HRT 2.