Samuel Kolega i Zrinka Ljutić državni prvaci u slalomu! Filip Zubčić: I dalje čekam tu titulu

Zrinka Ljutić i Samuel Kolega okitili su se naslovima slalomskih prvaka Hrvatske nakon današnjih utrka FIS Otvorenog prvenstva Hrvatske voženih na Platku. Ljutić je s 15 stotinki prednosti pobijedila u FIS NC utrci ispred Leone Popović koja je vodila nakon prve vožnje.

Treće mjesto na utrci osvojila je Bjeloruskinja Maria Škanova. Ostale hrvatske predstavnice, Pia Vučinić, Zoe Dragičević, Dora Ljutić, Lucija Vukušić, Ira Dovgan i Franka Rožman, nisu završile prvu vožnju.

Foto: hrvatski skijaški savez

Do naslova pobjednika FIS NC utrke i prvenstva Primorsko-goranske županije te titule slalomskog prvaka Hrvatske s ukupnim vremenom 1:33.53 došao je Kolega ispred Zubčića koji je zaostao 14 stotinki. Trećeplasirani u utrci bio je Austrijanac Ralph Seidler sa 16 stotinki zaostatka.

- Staza je dobro izdržala u prvoj vožnji, a u drugoj je situacija bila kao i uvijek. Ali, uspjeli smo ove godine izgurati bolje nego prošle godine - poručio je Kolega nakon utrke.

U plasmanu za prvenstvo Hrvatske treće mjesto zauzeo je Istok Rodeš kao četvrtoplasirani iz utrke.

Foto: hrvatski skijaški savez

- Dobra priprema za utrku u Kranjskoj Gori. Najbolje se pripremiti na ovaj način, sigurno će i u Kranjskoj Gori biti slični uvjeti. Lijepo je opet biti na Platku, nisam tu bio 20-ak godina.

Od ostalih hrvatskih predstavnika koji su završili utrku Tvrtko Ljutić je zauzeo 5. mjesto, Otto Orešić 11., Roko Begović 12., a Jura Vrhovski 19. mjesto. Utrku nisu završili Ziggy Vrdoljak, Hrvoje Ljutić, Tin Vučinić, Fran Balen, Šime Kovač i Karlo Filipec.

- Još uvijek nemam tu titulu državnog prvaka u slalomu, tako da ćemo opet probati dogodine - poručio je Filip Zubčić te dodao...

- Drago mi je da smo na Platku, ovdje nisam skijao više od 15 godina. Lijepo je imati državno na domaćem terenu - rekao je.