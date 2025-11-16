Samuel Kolega nakon utrke u Leviju: 'Dobio sam Zubu, to je dobro. Popravit ćemo greške'

Nakon što su u subotu skijašice odradile svoj slalom u finskom Leviju, u nedjelju je došao red na skijaše. Hrvatski predstavnici nisu imali najbolji dan te su dvojica od četvorice upisali bodove. Pobjedu je odnio Lucas Pinheiro Braathen koji je Brazilu donio prvu pobjedu, a iza njega su bili francuski skijaš Clement Noel kao drugi te Eduard Hallberg na trećem mjestu. Samuel Kolega završio je 16. sa sekundom i 60 stotinki zaostatka, a Filip Zubčić bio je 18. sa zaostatkom od sekunde i 69 stotinki. Tvrtko Ljutić nije završio utrku, a Istok Rodeš nije dohvatio drugu vožnju te je završio 45.

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Utrku su komentirali Kolega i Zubčić.

- Prvi lauf je mala trema bila prisutna, pogotovo u gornjem dijelu što se i vidjelo na vremenu. Druga vožnja, nedostajalo je nešto što je potrebno za plasman u top 5 ili top 10. Dobio sam Zubu što je dobro. Idemo polako, forma je okej. Malo se odmoriti prije Gurgla, za koji smo već spremni. Bio je lagani snijeg danas, odnosno stari od prošle godine. To je stvar na kojoj trebamo poraditi još, uzet ćemo nešto dobro i popraviti ono što je loše - rekao je Kolega nakon nastupa, a Zubčić se nadovezao:

- Tako je kako je, Samuel i ja smo oba dva laufa kasirali jako puno na strmini. Međutim, ravnice smo skijali dobro, strmine smo skijali lošije i to je bio taj neki problem. Čak ne bih rekao da smo kočili na strmini, već smo više pod kontrolom išli. Ako hoćeš napraviti ovdje rezultate, treba se bacati 'pun gas'. Nismo uspjeli danas voziti direktnije po strminama, za par dana već imamo popravni u Gurglu, tako da se nadam boljim plasmanima.

Sljedeću utrku i priliku za bolje rezultate naši skijaši imat će 22. studenog kada se vozi slalom u Gurglu.