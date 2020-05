San Lorenzo se sjetio Hrvata: Mirko, nećemo te zaboraviti...

Argentinski nogometni prvoligaš San Lorenzo prisjetio se hrvatskog nogometaša Mirka Šarića, jednog od svojih najvećih talenata ikada, čije je beživotno tijelo pronađeno prije 20 godina.

- Mirko, nikada te nećemo zaboraviti - poručio je San Lorenzo preko društvenih mreža.

- Uvijek ćemo pred sobom imati tvoju čarobnu ljevicu, tvoj lik velike nogometne zvijezde, a iznad svega osmijeh dobre osobe koji je osvjetljavao tvoje lice.

💙❤ Hoy se cumplen 20 años de la partida de Mirko Saric.



Siempre tendremos presente su mágica zurda, aquel porte de crack y, por sobre todo, la sonrisa de pibe bueno que le iluminaba el rostro.



El recuerdo de Mirko está vivo en el corazón de cada sanlorencista. pic.twitter.com/QnMmzGSv43 — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 4, 2020

Priča o Mirku Šariću jedna je od najtužnijih u povijesti argentinskog nogometa.

Djetetu hrvatskih iseljenika Ante i Marijane Šarić bila je predviđana velika karijera. Mršav, visok, sa snažnijom lijevom nogom debitirao je u prvoj ligi za San Lorenzo krajem prosinca 1996. sa samo 18 godina. Uspoređivali su ga s Fernandom Redondom, velikom argentinskom zvijezdom koja je igrala u Real Madridu.

Real Madrid je zatim bacio oko i na Mirka ponudivši San Lorenzu deset milijuna dolara. "No to nije bilo dovoljno da ga klub pusti. U njemu su vidjeli buduću zvijezdu", izvijestile su argentinske sportske novine Olé.

Foto: San Lorenzo

No nešto je mučilo tog mladića. Upao je u bunar depresije iz kojeg se nije uspio izvući. Teško ga je pogodilo otkriće da dijete koje je imao sa svojom djevojkom nije njegovo.

- Bio je jako osjećajan momak. Nije razumio loše stvari, nije shvaćao nepravdu. Takve stvari su mu smetale. Mi smo dugo morali razgovarati s njime da izađe iz jednog životnog problema - rekao je njegov mlađi brat Martin Šarić (40) u razgovoru za Olé.

- Bile su to sve stvari za koje bilo rješenja no ih je shvaćao dramatično - dodao je.

Mirko je imao 21 godinu kada je tragično preminuo. Ta 2000. godina bila mu je loša. Teško se ozlijedio igrajući za rezervnu momčad protiv River Platea, prilikom čega su mu popucali križni ligamenti lijevog koljena.

Foto: San Lorenzo

- Nakon te ozljede uslijedila je vijest o djetetu. Mi smo ga pomalo pokušavali unaprijed pripremiti na to, no on je tvrdio da to nije istina. Sve dok nije napravljen DNK test kojim je potvrđeno da sin nije njegov. Bila je to izuzetno teška situacija za njega, ali i za sve nas - ispričao je Martin.

Imali su i dvije sestre, Marijanu i Mirnu.

- Moja starija sestra se udala, druga sestra je otišla živjeti sama, a ja sam otišao igrati u inozemstvo... - dodao je Martin Šarić.

Jedna od posljednjih osoba s kojima je Mirko razgovarao bio je njegov stariji suigrač i bivši argentinski reprezentativac Oscar Ruggeri, osvajač Svjetskog prvenstva 1986. godine i finalist 1990. Ruggeri je od 1994. do 1997. igrao za San Lorenzo.

Foto: San Lorenzo

- To što su njih dvojica razgovarala ostaje zauvijek među njima - rekao je Martin.

- To što mu se dogodilo bilo nam je nezamislivo. Najgore što smo mi mislili da se može dogoditi jest da se ostavi nogometa.

Djevojku pokojnog brata više nikada nije vidio.

- Ona je živjela ovdje blizu, no za mene ne postoji. Boli me situacija koju je prolazio moj brat. Da je bio mentalno snažniji prošao bi kroz to, no on se nije znao nositi s time - rekao je Martin.

Danas brojni klubovi rade na psihološkom aspektu sa svojim nogometašima. Martin je danas sportski savjetnik i trener veteranske momčadi San Lorenza, no kaže kako psiholozi često ne prodru do igrača.

Foto: San Lorenzo

- Mnogi ne znaju kako oni svakodnevno žive. Neki dječaci odlaze živjeti u rezidencije s 13 ili 14 godina. Neki i sa samo 9. Potrebno je ih je dobro poznavati i raditi s njima, to trebaju raditi pravi ljudi, jer su ti mladi nogometaši osobe a ne objekti - napomenuo je.

Pokojni Mirko nije bio naslijedio snažnu ličnost oca Ante.

- Moj je otac bio snažnog karaktera, jedan od onih neslomljivih ljudi. No jedne od tih noći, kada se slomio, plakao je poput djeteta. Zatražio me da svog sina nazovem Mirko. I tako je bilo. Nazvali smo ga Luka Mirko Šarić - ispričao je Martin Šarić, koji je igrao i za Zagreb, Rijeku, Hapoel Beer Shevu, Politehnicu Iasi, Otelul Galati, Celje...

Luka Mirko danas nosi ime svog dragog strica. I mnogi drugi u Argentini čuvaju ga u mislima i srcima.

- Sjećanje na tebe živo je u srcima svih navijača San Lorenza - poručio je klub preko Twittera.