Sánchez je prošle sezone vodio Rijeku do četvrtog mjesta u hrvatskom prvenstvu, finala Hrvatskog kupa i osmine finala Konferencijske lige
Sánchez ima novi posao mjesec dana nakon odlaska iz Rijeke
Víctor Sánchez pronašao je novi angažman nešto više od mjesec dana nakon odlaska iz Rijeke. Španjolski stručnjak preuzet će Kalba FC, prvoligaša iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, te prvi put u igračkoj i trenerskoj karijeri raditi izvan Europe. Sánchez je prošle sezone vodio Rijeku do četvrtog mjesta u hrvatskom prvenstvu, finala Hrvatskog kupa i osmine finala Konferencijske lige. Posebno je isticao europski rezultat, odnosno prolazak ligaške faze i nastavak natjecanja na proljeće, ali oscilacije u domaćem prvenstvu ostavile su dvojbe oko njegova rada.
Rijeka je nakon završetka sezone odlučila krenuti u novom smjeru, a na klupu je vratila Matjaža Keka. Sánchez je na odlasku naglasio kako je momčad u Europi ostvarila povijesni rezultat. Njegov novi klub prošlu je sezonu završio na 11. mjestu prvenstva koje broji 14 momčadi. Kalba je u 26 utakmica osvojila 24 boda i ostala samo tri boda iznad zone ispadanja, pa će Sánchezov glavni zadatak biti stabilizirati momčad i udaljiti je od borbe za ostanak.
Prije njega momčad je vodio srpski trener Vuk Rašović, ali rezultati nisu zadovoljili klupske ambicije. Kalba dosad nije osvojila trofej u najvišem rangu nogometa Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je sedam puta bila prvak druge lige. Sánchez iza sebe ima bogato europsko iskustvo. Tijekom trenerske karijere radio je u Deportivu iz La Coruñe, Olympiacosu, Real Betisu, Málagi, Cartageni, ljubljanskoj Olimpiji i Rijeci. Odlazak na Bliski istok zato predstavlja potpuno novo poglavlje njegove karijere.
Kalba ima i dugu tradiciju suradnje s hrvatskim trenerima i igračima. Momčad su u prošlosti vodili Miloš Hrstić, Rodion Gačanin, Dragan Talajić i Goran Miščević, dok su za klub igrali Dragan Skočić i Antonio Perošević.
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