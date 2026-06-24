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IDE U UAE

Sánchez ima novi posao mjesec dana nakon odlaska iz Rijeke

Piše Domagoj Vugrinović,
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Sánchez ima novi posao mjesec dana nakon odlaska iz Rijeke
Rijeka: Rijeka i Gorica sastali se u 36 kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sánchez je prošle sezone vodio Rijeku do četvrtog mjesta u hrvatskom prvenstvu, finala Hrvatskog kupa i osmine finala Konferencijske lige

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Víctor Sánchez pronašao je novi angažman nešto više od mjesec dana nakon odlaska iz Rijeke. Španjolski stručnjak preuzet će Kalba FC, prvoligaša iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, te prvi put u igračkoj i trenerskoj karijeri raditi izvan Europe. Sánchez je prošle sezone vodio Rijeku do četvrtog mjesta u hrvatskom prvenstvu, finala Hrvatskog kupa i osmine finala Konferencijske lige. Posebno je isticao europski rezultat, odnosno prolazak ligaške faze i nastavak natjecanja na proljeće, ali oscilacije u domaćem prvenstvu ostavile su dvojbe oko njegova rada.

Rijeka je nakon završetka sezone odlučila krenuti u novom smjeru, a na klupu je vratila Matjaža Keka. Sánchez je na odlasku naglasio kako je momčad u Europi ostvarila povijesni rezultat. Njegov novi klub prošlu je sezonu završio na 11. mjestu prvenstva koje broji 14 momčadi. Kalba je u 26 utakmica osvojila 24 boda i ostala samo tri boda iznad zone ispadanja, pa će Sánchezov glavni zadatak biti stabilizirati momčad i udaljiti je od borbe za ostanak.

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Prije njega momčad je vodio srpski trener Vuk Rašović, ali rezultati nisu zadovoljili klupske ambicije. Kalba dosad nije osvojila trofej u najvišem rangu nogometa Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je sedam puta bila prvak druge lige. Sánchez iza sebe ima bogato europsko iskustvo. Tijekom trenerske karijere radio je u Deportivu iz La Coruñe, Olympiacosu, Real Betisu, Málagi, Cartageni, ljubljanskoj Olimpiji i Rijeci. Odlazak na Bliski istok zato predstavlja potpuno novo poglavlje njegove karijere.

Kalba ima i dugu tradiciju suradnje s hrvatskim trenerima i igračima. Momčad su u prošlosti vodili Miloš Hrstić, Rodion Gačanin, Dragan Talajić i Goran Miščević, dok su za klub igrali Dragan Skočić i Antonio Perošević.

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