Sanchez: Janković nije izbačen iz momčadi. Fruk? Moj je posao da klub za njega bude nagrađen

Rijeka u nastavak sezone kreće na Rujevici protiv Slaven Belupa. Odnijela je tri boda protiv Istre u utakmici koja je bila prekinuta zbog magle (2-1) te je skočila na treće mjesto. Ima 10 bodova manje od drugog Hajduka, ali je trener Victor Sanchez najavio kako će sve napraviti da se ta razlika smanji. Uoči susreta sa Slavenom komentirao je situaciju s Nikom Jankovićem oko koje su počele glasine da se sukobio s igračem.

- On je spreman. Kao i svi ostali. Imam 30 igrača, a na popisu ih može biti 23. Ja onda moram donijeti odluku tko može biti na spisku. To je sve - odgovorio je Sanchez na pitanje zašto Jankovića nije bilo protiv Istre.

Osvrnuo se na svoj posao i razvoj igrača te Tonija Fruka.

- Moja je odgovornost da razvijam igrače i dignem ih na višu razinu kako bi klub na njima mogao zaraditi veći novac. Budući da prihodi od TV-prava nisu veliki, jedinu zaradu možemo ostvariti od Europe i transfera. To sam napravio i prošle sezone u Sloveniji, kad je Raul Florucz s 5 milijuna eura postao najskuplji igrač koji je ikad prodan iz te države. Olimpija me poslušala, odbila je prve ponude za njega i na kraju zaradila velik novac, a Florucz je postao bolji igrač jer je kod mene napredovao. I danas igra u Ligi prvaka - rekao je pa dodao:

- Iskreno, ne znam koja je trenutačna cijena Tonija Fruka, ali i on sigurno još može napredovati iako je već sad igrač visoke vrijednosti. Prošle sezone je bio najbolji igrač lige, a sada ga gledam kako i dalje napreduje. Ne samo s loptom već i bez nje. Moj je posao da bude još bolji i da klub za njegove igre bude bogato nagrađen. I u smislu bodova i u smislu novca.