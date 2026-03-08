Obavijesti

Sanchez miješao karte uoči Strasbourga. Neke se utakmice moraju dobiti i 'na mišiće'...

Piše Davor Kovačević,

VUKOVAR - RIJEKA 0-1 Jurić, dečko rođen u Čepinu, mjestu pokraj Osijeka, pokazao je što znači iskoristiti šansu, ne samo iznudivši kazneni udarac nego i s voljnim momentom

Nakon onoga što je učinila u srijedu u četvrtfinalu Kupa protiv Hajduka, a napravila je pothvat koji će ostati u vrhu najvećih preokreta u hrvatskom nogometu, Rijeka je u Osijeku stavila točku na i savršenog tjedna. Pobijedila je u Gradskom vrtu Vukovar 1-0 Frukovim golom iz kaznenog udarca u 51. minuti, fenjeraša kojemu je svaka utakmica i bod za goli život, ali bori se i Rijeka, po uvjerenjima trenera Victora Sancheza, još i za naslov prvaka jer Španjolac vjeruje da može dostići i Dinamo...

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk
Tko je supruga hajdukovca? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je u kolovozu 2025. pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, u listopadu je stao pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine

