Sanchez miješao karte uoči Strasbourga. Neke se utakmice moraju dobiti i 'na mišiće'...
VUKOVAR - RIJEKA 0-1 Jurić, dečko rođen u Čepinu, mjestu pokraj Osijeka, pokazao je što znači iskoristiti šansu, ne samo iznudivši kazneni udarac nego i s voljnim momentom
Nakon onoga što je učinila u srijedu u četvrtfinalu Kupa protiv Hajduka, a napravila je pothvat koji će ostati u vrhu najvećih preokreta u hrvatskom nogometu, Rijeka je u Osijeku stavila točku na i savršenog tjedna. Pobijedila je u Gradskom vrtu Vukovar 1-0 Frukovim golom iz kaznenog udarca u 51. minuti, fenjeraša kojemu je svaka utakmica i bod za goli život, ali bori se i Rijeka, po uvjerenjima trenera Victora Sancheza, još i za naslov prvaka jer Španjolac vjeruje da može dostići i Dinamo...