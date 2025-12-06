Sanchez nakon Vukovara: Jako sam sretan zbog igrača, bili smo dobri. Fokus je sada na Celju...

Rijeka je u 16. kolu pobijedila Vukovar 3-1 na Rujevici i tako na tren skočila na četvrto mjesto. Za domaćine zabijali su Radeljić, Oreč i Fruk, a za goste Gonzalez. Momčad s Kvarnera dominrala je susretom i zasluženo uzela tri boda. Nakon utakmice, sve je komentirao trener Victor Sanchez.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čestitke igračima, odradili su dobar posao. Pripremali smo utakmicu znajući da imamo dobrog suparnika koji ima svoju ideju i stil igre. Mislim da smo odigrali dobro, kontrolirali utakmicu od prve do zadnje minute, možda uz manji pad tijekom 15 minuta u drugom poluvremenu. Gosti su iskoristili što smo na trenutak malo pali u intenzitetu, to je dalo utakmici dašak neizvjesnosti, ali reakcija je bila dobra- rekao je Sanchez pa dodao:

- Sretan sam zbog igrača, mislim da smo igrali dobru utakmicu, postigli smo tri pogotka i mogli još njih, radili dobre akcije… Vidio sam da su navijači sretni, to me veseli i mislim da smo napravili dobar prvi korak ususret utakmici protiv Celja u četvrtak u Konferencijskoj ligi. Tu imamo priliku pobjedom doći u situaciju da izborimo idući krug, to nam je sada u glavi jer sav fokus stavljen je na utakmicu protiv Celja.

Slovenski prvoligaš koji igra sjajan nogomet doći će na Rujevicu u sklopu Konferencijske lige. Protiv Vukovara je Rijeka pokazala da zna kontrolirati susret, a sada je vrijeme da na tome grade i pokušaju uzeti skalp na domaćem terenu.