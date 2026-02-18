Sanchez: Ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve odmah

Nogometaši Rijeke u četvrtak 19. veljače od 21 sat (22 sata po lokalnom vremenu) igraju protiv ciparske Omonoije prve utakmicu nokaut faze play-offa UEFA Konferencijske lige. Uoči utakmice kakvu je Rijeka čekala 46 godina svoja je razmišljanja podijelio trener Victor Sanchez.

– Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Suočavamo se s momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno. Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice, a pokušat ćemo krenuti već od ove prve - rekao je Sanchez.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Što je ključ za dobar rezultat na Cipru?

– Upravo ono što sam maloprije rekao – svaki detalj je bitan. Moramo biti vrlo pametni u situacijama koje često čine razliku, poput izbjegavanja glupih kartona ili pada koncentracije u određenim trenucima. Moramo igrati čvrsto, biti potpuno fokusirani i jako se dobro braniti kako bismo neutralizirali njihov napadački potencijal, jer imaju kvalitetne igrače, naročito u završnoj trećini terena. Također ćemo nastojati igrati prema našem modelu i ideji, biti dominantni u posjedu i opasni u fazi napada. Posljednji test prije ove utakmice bio je savršen jer smo stvorili mnogo prilika, zabili tri gola, a mogli smo i više. Nadam se da ćemo protiv Omonoije imati bolju realizaciju. Želimo nastaviti na ovoj razini. Atmosfera u svlačionici je odlična i nalazimo se u vrlo lijepom razdoblju sezone s važnim utakmicama. Maksimalno smo motivirani.

Omonoia je pobijedila u posljednjih osam prvenstvenih utakmica, vodeća je momčad tamošnje lige.

– Da, u jako su dobroj formi. Čeka nas težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici. Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Čekat ćemo uzvrat i nadam se da ćemo u drugoj utakmici izboriti prolaz u iduće kolo.

Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Ove ste godine već igrali protiv ciparske momčadi, AEK-a iz Larnace. Možemo li očekivati sličnu utakmicu?

– Taktički gledano, da. Pogotovo u fazi obrane jer koriste formaciju 4-4-2 i vrlo su organizirana, čvrsta i kompaktna momčad. Slično onome što smo vidjeli protiv AEK-a, gdje nam je bilo jako teško postići pogodak. Stvorili smo dobre šanse, ali su se oni branili izvrsno. U tom smislu imaju sličnu defenzivnu ideju, ali Omonoia ima drugačiji profil igrača u napadu. Imaju iskusne i kvalitetne pojedince u završnici, što nas obvezuje na maksimalnu koncentraciju u obrani tijekom cijelog susreta kako im ne bismo ostavili nimalo prostora, jer to su igrači koji kažnjavaju i najmanje propuste.

Kakva je atmosfera u momčadi nakon važne pobjede protiv Varaždina?

– Okruženje je jako dobro. Kao i uvijek, kada igrači ovako rade, možete osjećati samo povjerenje u njih. Zahvalni smo im jer rade vrhunski, neovisno o tome jesu li rezultati bolji ili lošiji. To je pravi put. Nogomet je igra u kojoj svi žele pobjeđivati, a nije lako stalno pobjeđivati u nizu. Važno je nastaviti učiti i napredovati, što mi i činimo. Jako smo zadovoljni ponašanjem igrača i smjerom u kojem se momčad razvija.

Znamo da ste koncentrirani samo na iduću utakmicu, ali u narednom razdoblju čeka vas nekoliko teških susreta.

– Da, za nas je ključna ideja da imamo širok kadar na koji možemo računati. Konkurentnost na svim pozicijama omogućuje nam rotaciju i raspodjelu minutaže. Time izbjegavamo preopterećenje igrača, o čemu smo razgovarali tijekom studenog i prosinca, te smanjujemo rizik od ozljeda kod onih koji su igrali najviše od početka sezone. Sada smo uspjeli dozirati napore, a tijekom siječnja smo radili na energetskoj pripremi kako bismo u optimalnom stanju dočekali ovaj vrlo težak period koji je pred nama. Računamo na apsolutno sve igrače - zaključio je Sanchez.